Braziliaanse zender claimt toptransfer van 50 miljoen naar Bayern München

Zaterdag, 25 december 2021 om 11:20 • Laatste update: 11:52

Bayern München gaat zich in januari versterken met Raphinha, verzekert TNT Sports. De Braziliaanse zender meldt dat de Duitse recordkampioen de aanvaller van Leeds United voor een bedrag van rond de vijftig miljoen euro gaat overnemen. Ook de voormalige clubs van de Braziliaan, Avaí, Vitória Guimarães, Sporting Portugal en Stade Rennes, slaan een slaatje uit de transfer, zo meldt het Braziliaanse medium.

Bayern is al enige tijd op zoek naar een vervanger voor Kingsley Coman. De Fransman heeft zijn contract in Beieren nog altijd niet verlengd en lijkt aan te sturen op een breuk. Bayern wil dolgraag verder met de 36-voudig Frans international, maar de onderhandelingen liepen voorlopig op niets uit. Het voornaamste struikelblok lijken de financiële eisen van Coman: hij verlangt naar verluidt een salaris van circa twintig miljoen euro per jaar, terwijl hij nu acht miljoen euro per annum krijgt bijgeschreven.

Vanwege de stroeve onderhandelingen kijkt Bayern verder en zou het een oog hebben laten vallen op Raphinha. De Braziliaan is bezig aan een ijzersterk seizoen bij Leeds United en verscheen dit seizoen zestien keer aan de aftrap in de Premier League. In die zestien wedstrijden kwam hij acht keer tot scoren. Ook bij de Braziliaanse nationale ploeg begint hij een prominentere rol in te nemen. De afgelopen twee WK-kwalificatieduels tegen Colombia (1-0) en Argentinië (0-0) stond hij in de basis. In beide duels deed hij ruim een uur mee. Raphinha speelde tot dusver vijf interlands namens Brazilië.

Mocht het daadwerkelijk tot een transfer komen, dan wordt Raphinha de derde duurste aankoop ooit uit de geschiedenis van Bayern. Lucas Hernández (voor 80 miljoen euro overgekomen van Atlético Madrid) en Leroy Sané (voor 60 miljoen euro overgekomen van Manchester City) voeren de lijst aan. Ook voor Leeds United zou het een record betekenen. De duurste uitgaande transfer van de Premier League-club dateert vooralsnog uit het seizoen 2002/03, toen Rio Ferdinand voor omgerekend 46 miljoen euro de overstap maakte naar Manchester United.