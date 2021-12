Tim Krul moet Boxing Day-duel met Arsenal missen vanwege positieve test

Zaterdag, 25 december 2021 om 10:35 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 11:33

Tim Krul kan op Boxing Day niet met Norwich City in actie komen tegen Arsenal. De 33-jarige doelman moet het Premier League-duel aan zich voorbij laten gaan, omdat hij positief is getest op het coronavirus, zo maakt hij zelf bekend via Twitter. Het is de eerste keer dat Krul dit seizoen een wedstrijd van the Canaries moet missen.

Krul liet zaterdagochtend via Twitter weten dat hij voorlopig niet in actie kan komen. "Gelukkig kerstfeest. Ik ben weer positief getest op het coronavirus. Hopelijk brengt 2022 meer moois voor iedereen. Blijf veilig en gezond", aldus de doelman van Norwich. Krul is dit seizoen onbetwiste basisspeler bij de hekkensluiter van de Premier League. Met tien punten uit zeventien duels deelt de ploeg van trainer Dean Smith de laatste plaats met Newcastle United. Krul incasseerde in de competitie tot nog toe 34 tegentreffers.

Norwich neemt het zondag op Boxing Day in eigen huis op tegen Arsenal. Vanwege verschillende coronauitbraken zijn Liverpool - Leeds United, Wolverhampton Wanderers - Watford en Burnley - Everton reeds afgelast. Het coronavirus gaat de laatste maand snel rond in de Premier League en dat bleef ook Norwich niet bespaard. De club moest Lukas Rupp, Pierre Lees-Melou, Christos Tzolis en Josh Sargent missen tegen Aston Villa (0-2 verlies) vanwege een coronabesmetting en drong er bij de organisatie van de competitie op aan om de wedstrijd uit te stellen. Norwich kreeg echter nul op het rekest en ging vervolgens onderuit.

Ook Billy Gilmour had bij nader inzien niet mogen spelen tegen Aston Villa. De middenvelder, die de wedstrijd vol maakte, had een temperatuur van 38,4 graden, zo maakte Smith vrijdag bekend. De manager heeft inmiddels gezegd dat hij er spijt van heeft 'nalatig' te zijn geweest met het welzijn van zijn speler. De onthulling van Smith over Gilmour is uiterst opmerkelijk en ernstig laakbaar. Sporten met koorts is namelijk gevaarlijk en kan ernstige schade aan de hartspier of zelfs dodelijke ritmestoornissen opleveren. Daarnaast kan het het herstelproces van de opgelopen ziekte vertragen.