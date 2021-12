‘Ik was hondsbrutaal, tot ik bij een duel van PSV een klap op mijn kanis kreeg'

Na een carrière van bijna een halve eeuw verdween Jack van Gelder dit jaar van de beeldbuis. De zeventigjarige sportverslaggever en presentator, die vooral bekendheid genereerde met zijn commentaar bij het doelpunt van Dennis Bergkamp tegen Argentinië tijdens het WK in 1998, werkte onder meer voor de NOS en Ziggo Sport. Dat hij door laatstgenoemde zender plots werd vervangen als presentator van Rondo, viel hem zwaar.

"Ik heb daar met ontzettend veel plezier gewerkt", blikt Van Gelder in gesprek met Voetbal International terug op zijn tijd bij Ziggo. "Met name Peptalk vond ik leuk, met aandacht voor verschillende sporten. Op een zeker moment heb ik aangegeven dat ik van de Champions League-uitzendingen af wilde. Dan zat ik zes uur lang in de studio, om netto een half uur te werken. Dat had ik wel gezien. Peptalk was al weggevallen, maar ik zou Rondo blijven doen. Totdat me begin dit jaar werd verteld dat er door andere zenders werd getrokken aan Wytse van der Goot. En dus wilden ze hem een groter podium bieden. Dat kon ik me goed voorstellen, ik vind Wytse een prima vent."

"Het viel koud op mijn dak, dat wel", gaat Van Gelder verder. "Ineens was het over. Dat gevoel moest even bezinken. Het heeft niets met buisgeilheid te maken. Ik heb de afgelopen jaren heel vaak nee gezegd op tv-verzoeken. Expeditie Robinson, Dancing with the Stars, Wie is de Mol?, De Slimste Mens, noem maar op. Ik zit nog wel regelmatig aan tafel bij talkshows. Waarbij ik moet oppassen dat ik mezelf niet te veel laat verleiden tot uitspraken over onderwerpen waarin ik geen expert ben. Maar ik heb over veel dingen een mening, ook als het over actuele maatschappelijke onderwerpen gaat."

Van Gelder ziet een duidelijk verschil in het medialandschap tussen vroeger en nu. "Zo dichtbij als je vroeger kon komen als sportverslaggever, zo groot is de afstand in de latere jaren geworden", vertelt hij. "Ik was altijd hondsbrutaal, liep achter de schermen recht op mijn doel af om te bereiken wat ik wilde. Een vrijgevochten type. De Bas Nijhuis van de sportverslaggeving, zeg maar. Totdat ik bij een uitwedstrijd van PSV in de Champions League werd tegengehouden door een official omdat mijn pasje niet klopte. Er ontstond een woordenwisseling en ik kreeg een klap op mijn kanis. Toen heb ik besloten geen gekke dingen meer uit te halen."

Dit jaar ontdekte de wereld plots een andere kant van Van Gelder, nadat hij viraal ging met het nummer Summer Holiday in het programma Hoge Bomen. "Als ik morgen moet kiezen tussen muziek en voetbal, kies ik voor muziek. Dat is makkelijk te zeggen trouwens, want die keuze zal er niet komen. Muziek roept bij mij veel meer emotie op. Aan de andere kant kijk ik met ontzettend veel voldoening terug op mijn periode in de sportwereld. Ik heb me altijd gerealiseerd hoe bijzonder mijn vak is en hoe bevoorrecht je bent. Ik heb de hele wereld gezien, zat altijd op de eerste rij. Ik heb mijn leven altijd gezien als een treinspoor, waarop de locomotief doordendert. Ik hoop dat het eindstation nog heel lang uit zicht blijft."