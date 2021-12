Kishna beleefde gitzwarte periode: ‘Ik dacht dat ik dood kon gaan’

Zaterdag, 25 december 2021 om 09:04 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:06

Ricardo Kishna voelt zich weer voetballer. De aanvaller van ADO Den Haag begaf zich de afgelopen jaren in een achtbaan die hem onder meer verschillende zware knieblessures, angstaanvallen en een depressie bezorgde. In een uitgebreid interview met de NOS blikt Kishna terug op die gitzwarte periodes. "Was de ene kwaal weg, kwam de ander. Een slopende strijd. Ik dacht dat ik dood kon gaan."

Toen Kishna alles gehad dacht te hebben, sloeg het noodlot afgelopen zomer opnieuw toe. De aanvaller bleek besmet met corona. "Volgens mij doet dat ding het niet", zei hij tegen zijn vriendin. De klachten die volgden waren echter allerminst mild. "Knallende koppijn en koorts. Ik heb een week in bed gelegen. Het sloeg op mijn longen en ik kreeg een longontsteking. Af en toe liep ik een rondje in de buurt. Dat was al een enorme opgave. Ik had nooit gedacht zo ziek te worden van het virus. Als topsporter en fitte jongen denk je een goede weerstand te hebben. Dat viel behoorlijk tegen. Ik kon bijna niks meer."

Het was de volgende zware tik voor Kishna, nadat hij onder meer op 17 september 2017 uitgerekend bij zijn oude club Ajax zwaar geblesseerd raakte aan zijn knie. "Ik keek wedstrijden, maar kon zelf niet meedoen. Ik kon mijn energie niet kwijt en ging gamen tot diep in de nacht", blikt hij terug op die periode. "Van het een kwam het ander. Ik ging me heel slecht voelen, had hartkloppingen, kreeg schokjes in mijn hoofd en als ik opstond, voelde het alsof mijn benen weg waren. Alsof ik elk moment in elkaar kon zakken. Heel beangstigend. Was de ene kwaal weg, kwam de ander. Een slopende strijd. Ik dacht dat ik dood kon gaan."

Een vakantie naar Los Angeles hielp Kishna uiteindelijk uit de put. "We hebben alleen maar leuke dingen gedaan en ik kreeg weer een normaal ritme, Dat was voor mij het kantelpunt. Vanaf toen ging het weer echt beter met mij. Het beste medicijn." De voormalig aanvaller van Lille OSC en Lazio voelt zich weer voetballer en hoopt dit seizoen met ADO te promoveren naar de Eredivisie. "Als ik met mijn mindere ervaringen een of twee mensen kan helpen, is dat al pure winst. Het plezier is helemaal terug", besluit Kishna.