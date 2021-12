Alle alarmbellen gaan af in Premier League: Smith stelde speler op met koorts

Vrijdag, 24 december 2021 om 19:45 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:17

Billy Gilmour speelde tien dagen geleden tegen Aston Villa (0-2 verlies) met koorts, zo onthult Dean Smith, de manager van Norwich City. De middenvelder, die de wedstrijd vol maakte, had een temperatuur van 39 graden of zelfs nog hoger. "Ik neem de volledige verantwoordelijkheid voor het feit dat die wedstrijd niet werd afgelast", aldus Smith op de persconferentie.

De onthulling van Smith over Gilmour is uiterst opmerkelijk en ernstig laakbaar. Sporten met koorts is namelijk gevaarlijk en kan ernstige schade aan de hartspier of zelfs dodelijke ritmestoornissen opleveren. Daarnaast kan het het herstelproces van de opgelopen ziekte vertragen. "Hij was een van de spelers die niet had moeten spelen", zegt Smith. "Ik heb geprobeerd om de wedstrijd uitgesteld te krijgen, maar achteraf gezien had ik harder mijn best moeten doe. Ik denk dat ik de afgelopen weken meer met mijn medische staf heb gesproken dan met wie ook."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het coronavirus gaat de laatste maand snel rond in de Premier League en dat bleef ook Norwich City niet bespaard. De hekkensluiter van de Premier League moest tien dagen geleden Lukas Rupp, Pierre Lees-Melou, Christos Tzolis en Josh Sargent missen vanwege een coronabesmetting en drong er bij de organisatie van de competitie op aan om de wedstrijd uit te stellen. Norwich kreeg echter nul op het rekest en ging vervolgens onderuit tegen Aston Villa.

Direct na afloop van dat duel zei Smith, die het pertinent oneens was met het doorgaan van de wedstrijd, dat de Premier League een magic number moet bepalen voor de minimale hoeveelheid coronagevallen bij een club om een wedstrijd uit te stellen. Op dit moment is niet geheel duidelijk waar die grens voor de Premier League ligt. Norwich zag zijn uitwedstrijd tegen West Ham United op 18 december overigens wél gecanceld worden, maar de thuiswedstrijd op Tweede Kerstdag tegen Arsenal gaat vooralsnog door. Inmiddels zijn met Liverpool - Leeds United, Wolverhampton Wanderers - Watford en Burnley - Everton wel al drie duels afgelast die op Boxing Day gepland stonden.

Negen afgelastingen in Premier League