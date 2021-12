FC Utrecht brengt Nick Venema opnieuw onder in Keuken Kampioen Divisie

Vrijdag, 24 december 2021 om 19:15 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:56

FC Utrecht verhuurt Nick Venema de rest van het seizoen aan VVV-Venlo, zo maken beide clubs bekend. De 22-jarige spits moet de nodige doelpunten gaan toevoegen bij de Limburgers, die na een erg moeizame eerste seizoenshelft teleurstellend twaalfde staan in de Keuken Kampioen Divisie. "Ik stond open voor een verhuurperiode en dan is VVV natuurlijk een hele mooie club", zegt Venema in het persbericht.

Venema bewees zichzelf dit seizoen al in de Keuken Kampioen Divisie, want voor Jong FC Utrecht maakte hij acht doelpunten in negentien optredens. Twee daarvan maakte hij saillant genoeg twaalf dagen geleden in de gewonnen wedstrijd tegen zijn nieuwe club VVV (1-2 voor Jong FC Utrecht). "Ik heb laatst al mogen scoren in Venlo en ik kijk ernaar uit om dat in de tweede seizoenshelft namens VVV te gaan doen", zegt Venema dan ook.

Vier jaar geleden brak Venema vanuit de jeugdopleiding door in het eerste elftal van FC Utrecht, maar hij wist nooit een vaste waarde te worden en speelde al twee jaar niet meer in de hoofdmacht. De afgelopen seizoenen bracht hij op huurbasis door bij Almere City FC en NAC Breda. Venema was bij die clubs een gewaardeerde kracht en heeft zich dan ook al bewezen op het tweede Nederlands niveau, ziet ook Jos Luhukay. "Nick is een hele goede speler en zijn statistieken zijn uitstekend", aldus de coach van VVV.

"Hij scoort erg makkelijk en dat kunnen we natuurlijk goed gebruiken in de jacht op een ticket voor de play-offs", vervolgt Luhukay. "De gesprekken met Nick waren erg positief en we zijn blij dat hij het seizoen op huurbasis afmaakt in Venlo." Overigens maakt VVV tegelijkertijd bekend dat het contract van Guus Hupperts is ontbonden. De aanvaller werd afgelopen zomer transfervrij binnengehaald, maar kon niet overtuigen.