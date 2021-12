‘Rijkste speler ter wereld’ vindt na ruim een week nieuwe club

Vrijdag, 24 december 2021 om 18:40 • Tom Rofekamp • Laatste update: 18:56

Faiq Bolkiah heeft een week na zijn vertrek bij het Portugese Marítimo een nieuwe club gevonden. De 23-jarige rechtsbuiten, die bekendstaat als 'de rijkste voetballer ter wereld', gaat aan de slag bij Chonburi FC in Thailand. Bolkiah liet zijn contract in Portugal woensdag ontbinden vanwege een gebrek aan perspectief. Chonburi spreekt van 'een sensatie in de Thaise voetbalindustrie'.

Bolkiah is de zoon van de prins van Brunei, Jefri Bolkiah, en een neef van sultan Hassanal Bolkiah. Zijn totale vermogen wordt geschat op 15 miljard euro, al rept Chonburi over een bedrag van 18 miljard euro. De marktwaarde van Bolkiah als voetballer ligt echter een stuk lager: Transfermarkt schat die in op zo'n 200.000 euro. Bolkiah vertrekt bij Marítimo zonder ooit zijn debuut te hebben gemaakt in het eerste elftal. De aanvaller had nog een doorlopend contract tot medio 2022.

Bolkiah werd door Marítimo in september 2020 transfervrij overgenomen van Leicester City, waar hij een deel van de jeugdopleiding doorliep. Daarvoor maakte hij deel uit van de jeugdopleiding van zowel Chelsea als Southampton. De beste prestatie van Bolkiah in Portugal was een plek in de wedstrijdselectie tegen Sporting Lissabon afgelopen februari; binnen de lijnen kwam hij toen echter niet. In juli werd Bolkiah, wegens het gebrek aan perspectief bij het eerste elftal, al teruggezet naar Marítimo B. Nu neemt hij definitief afscheid van de club.

Bolkiah is geboren in de Verenigde Staten en heeft ook de Bruneise nationaliteit. Vanaf 2016 speelde de vleugelspits in totaal vijf interlands namens Brunei, maar hij kwam sinds september 2018 niet meer in actie. Toch blijft zijn droom om te slagen als profvoetballer levend. “Ik ben een snelle speler, die graag dingen laat gebeuren. Ik ben een vleugelspeler en een nummer tien, ik hou van ‘direct’ spel en van doelpunten maken”, sprak Bolkiah in een eerder stadium over zijn carrière, weet Marca.