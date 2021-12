‘Gemiste kans’ voor Feyenoord: ‘Hij was zeker van toegevoegde waarde’

Feyenoord was afgelopen tijd nadrukkelijk geïnteresseerd in Fredrik André Bjørkan. De 23-jarige Noorse linksback verkoos een transfervrije overstap van FK Bodø/Glimt naar Hertha BSC echter boven de Rotterdammers. Joshua Smits, die met Bjørkan samenspeelde in Noorwegen, denkt dat de tweevoudig Noors international wel een aanwinst was geweest voor Feyenoord.

“Ik denk dat het wel een gemiste kans is voor Feyenoord, hij was afgelopen seizoen de beste linksback van de Noorse competitie”, zegt Smits in gesprek met Voetbalzone. “Voor Feyenoord was hij van toegevoegde waarde geweest. Hij is een keiharde werker en blijft maar gaan, vooruit en achteruit. Hij dribbelt graag. Of hij meteen zou spelen, weet ik niet. Malacia is een goede linksback, dus die had hij er misschien niet meteen uitgespeeld. Maar toen kwam Hertha, een grote club uit de Bundesliga. Tja, dan kun je afwegen wat je wil.”

Smits denkt dat Bjørkan te vergelijken is met Marcus Pedersen, die door Feyenoord afgelopen zomer werd weggehaald bij Molde FK. “We hebben net de week voor hij naar Feyenoord ging tegen Pedersen gespeeld. Hij is een fijne speler, dat is Björkan ook. Al denk ik dat Pedersen iets eleganter is, Bjørkan is wat meer van de beuk erin en gas geven”, stelt de 25-jarige doelman. Zijn club Bodø/Glimt werd afgelopen seizoen - dat in Noorwegen loopt over een kalenderjaar - kampioen in de Eliteserien, met een voorsprong van drie punten op Molde FK, dat naast Pedersen ook Fredrik Aursnes verloor aan Feyenoord.

Naast Bjørkan had Smits ook Patrick Berg graag in de Eredivisie zien spelen. De 24-jarige middenvelder, negenvoudig international voor Noorwegen, stond weliswaar in de belangstelling in sc Heerenveen, maar maakt in januari uiteindelijk voor 4,5 miljoen euro de overstap naar het Franse RC Lens. “Wij gaan hem enorm missen, dat was echt de motor op het middenveld. Hij heeft enorm goed inzicht.”

“Dat is nu echt een speler die in de Eredivisie goed uit de voeten zou kunnen”, benadrukt Smits. “Goed overzicht, sterke passing, weet waar hij moet lopen, prima positionering, kan een bal afpakken en weet hoe hij moet jagen. Hij is net even de schakel tussen de verdediging en de aanval waardoor we konden blijven voetballen in plaats van de bal naar voren te rossen. Dus die gaan we enorm missen. Er zitten wel een aantal jonge jongens achter, dus het is aan hen om nu op te staan.”