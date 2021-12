‘Bij Ajax is er iets geks aan de hand, want Ten Hag is gecharmeerd van hem’

Vrijdag, 24 december 2021 om 17:17 • Laatste update: 17:38

Erik ten Hag is volgens Mike Verweij ook gecharmeerd van Joey Veerman. Doordat Ajax-scout Michel Doesburg het ‘totaal niet ziet zitten’ in de 23-jarige middenvelder van sc Heerenveen, pakken de Amsterdammers volgens de Ajax-watcher van De Telegraaf voorlopig niet door. Feyenoord is momenteel wél concreet in de markt voor Veerman.

“Bij Ajax is er iets geks aan de hand, want ik begrijp dat Erik ten Hag gecharmeerd is van Joey Veerman”, begint Verweij in Kick-Off, de voetbalpodcast van De Telegraaf. “Van de scouting stroomt het ene na het andere positieve rapport binnen, maar er is één scout die het totaal niet ziet zitten. Michel Doesburg is van AZ gekomen en heeft kennelijk zoveel power dat Ajax niet doorpakt, want de status is daar dat ze hem niet nodig hebben. Maar voor zes miljoen plus een goed doorverkooppercentage...”

Een transfersom van zes miljoen euro plus doorverkooppercentage werd donderdag door zaakwaarnemer Fulco van Kooperen genoemd in gesprek met De Telegraaf. “Dat betekent dus dat Heerenveen geen extra geld meer ontvangt”, reageert Valentijn Driessen. “Vanaf Feyenoord of Ajax gaat hij geen grote transfer meer maken. Dat is zijn top. Ik denk ook dat hij het liefst in Volendam blijft wonen.”

“AZ was ook geïnteresseerd, maar die hebben nu een aantal middenvelders uit de eigen jeugd die zich heel goed ontwikkelen”, zo haakt Verweij in. “Dus ik denk dat AZ afhaakt. Als je Ajax bent, je kunt hem halen voor zes miljoen en je zegt dat hij in zijn eerste halfjaar weinig gaat spelen... Iedereen weet hoe het met Ziyech ging, daar moest nog aan geschaafd worden. Je moet een halfjaar klaargestoomd worden en daarna laten zien dat je een Ajax-speler bent.”

“Ajax heeft nu veel middenvelders, dus daarom is het verhaal dat hij niet nodig is. Maar je weet ook niet hoe de situatie van Gravenberch (zijn contract loopt in 2023 af, red.) zich gaat ontwikkelen”, vervolgt Verweij. “Laten we niet vergeten dat Ajax in 2016 werd uitgeschakeld door Rostov in de voorronde van de Champions League. Peter Bosz en Marc Overmars hoefden Ziyech niet, want hij was niet nodig. Tot ze daar met 4-1 verloren. Toen kwam Ziyech en de rest is bekend. Ik denk dat Veerman toe is aan een stap omhoog, of het nu naar Ajax of Feyenoord is. Feyenoord is concreet en Ajax niet.”

“Ik begrijp de twijfels over Joey Veerman wel”, stelt Driessen. “Tegen Feyenoord heb ik hem niet gezien, dat is dan een topwedstrijd. Hij speelt een beetje als verdedigende middenvelder, dan verwacht je dat hij kan omschakelen en dat doet hij gewoon niet. Dat zijn wel dingen die je mee moet nemen. Ik wil zijn sterke punten ook tegen Ajax, PSV en Feyenoord zien.”