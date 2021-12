Sparta Rotterdam beantwoordt oproep Tadic: ‘Langgekoesterde wens’

Vrijdag, 24 december 2021 om 16:41 • Chris Meijer • Laatste update: 17:33

Sparta Rotterdam neemt met ingang van het seizoen 2022/23 afscheid van het kunstgrasveld op Het Kasteel. De Rotterdammers speelden sinds 2014 op kunstgras vanwege financiële redenen, maar besluiten nu weer de overstap naar natuurgras te maken. Onder meer Dusan Tadic liet zich de afgelopen tijd bijzonder kritisch uit over het kunstgrasveld van Sparta.

"We moeten normaal gras in onze competitie hebben. De Nederlandse ploegen doen het goed in Europa, maar het is niet mogelijk dat we hier op kunstgras spelen. Iedere speler speelt vijftig procent minder. Dat is heel veel, maar je hebt ook niet het plezier wanneer je op kunstgras speelt", zei Tadic eind november na de uitwedstrijd tegen Sparta. “We maken te veel technische fouten, die we normaal niet maken. KNVB, put away all this kunstgras.”

Tadic deed daar deze week in een interview met Voetbal International nog een schepje bovenop: "Iedereen heeft het over dat veld van Sparta, dat heel slecht is, maar wat denk je van Heracles Almelo? Och, dat is toch zo'n ramp. De bal gaat daar zijn eigen gang, je hoeft niet te dribbelen, de bal dribbelt zelf wel. Het is alsof je op de maan speelt. Kunstgras slaat het hart uit het voetbal."

Ook de roep van de eigen aanhang om natuurgras was groot, waaraan Sparta nu gehoor geeft. “We hebben de afgelopen seizoenen, in overleg met de technische leiding, telkens de sportieve voor- en de nadelen afgewogen en daarop een besluit genomen", zegt algemeen directeur Manfred Laros op de clubwebsite. "Vandaag hebben wij als club een ander besluit genomen, we keren terug naar gras en vervullen daarmee een langgekoesterde wens van elke Spartaan en voetballiefhebber."

Sparta, destijds actief in de Eerste Divisie, besloot in 2014 over te stappen naar kunstgras vanwege financiële overwegingen. De besparingen die de Rotterdammers met de overstap deden maakten ruimte in het spelersbudget om promotie mogelijk te maken. Na de switch van Sparta spelen alleen Heracles Almelo en SC Cambuur nog op kunstgras in de Eredivisie. PEC Zwolle en RKC Waalwijk maakten in de zomer van 2020 nog de overstap naar natuurgras.

De terugkeer naar natuurgras wordt mede mogelijk gemaakt door de financiële ondersteuning van Carel en Corry Nolet van het Schiedamse Nolet Distillery, een bedrijf dat al jaren erg betrokken is bij de club. Sparta gaat de komende tijd op zoek naar een oplossing voor de huisvesting van het eerste elftal en de trainingsfaciliteiten. De hoofdmacht van de Rotterdammers traint momenteel ook op Het Kasteel, wat een reden was dat er niet eerder kon worden afgestapt van het kunstgras.