PSV-talent bekroont maand van de ommekeer en tekent bij tot medio 2024

Vrijdag, 24 december 2021 om 16:34 • Tom Rofekamp • Laatste update: 16:36

PSV gaat langer door met Richard Ledezma, zo meldt de club via zijn officiële kanalen. Het contract van de 21-jarige middenvelder liep komende zomer teneinde en wordt nu tot medio 2024 verlengd. Ledezma sluit zo een prachtige decembermaand in stijl af: de Amerikaan maakte begin deze maand al zijn rentree na 363 dagen blessureleed.

Ledezma kwam begin 2019 over uit de jeugdopleiding van Real Salt Lake. Hij debuteerde in augustus 2019 voor Jong PSV en speelde sindsdien 35 officiële wedstrijden voor de beloftenploeg, waarin hij 6 keer scoorde en 5 assists gaf. Ledezma maakte in november 2020 tegen ADO Den Haag (4-0 zege) zijn opwachting in het eerste elftal. De aanvallende middenvelder mocht steeds vaker invallen, maar raakte in zijn zesde wedstrijd, op 10 december 2020 tegen Omonia Nicosia in de Europa League (4-0 winst), ernstig geblesseerd aan zijn rechterknie.

Ledezma scheurde zijn voorste kruisband af en moest een streep zetten door het restant van het seizoen. Deze maand, op 6 december, maakte hij na 363 dagen zijn rentree op het veld: Ledezma viel bij Jong PSV in tegen De Graafschap (2-3 nederlaag). Vorige week woensdag liet Roger Schmidt de jongeling acht minuten voor tijd invallen tijdens de bekerwedstrijd van PSV tegen Fortuna Sittard (2-0), waardoor de teller nu op zeven officiële wedstrijden voor het eerste elftal staat.

"Dit voelt geweldig na afgelopen seizoen", reageert Ledezma op de verlenging van zijn contract. "Ik ben ontzettend blij weer onderdeel uit te maken van het team en kijk er enorm naar uit om me te ontwikkelen. Ik besef dat ik geduld moet hebben en ben trots dat ik hier weer sta. Ik kan met woorden niet beschrijven hoe enthousiast ik ben. Ik geniet van ieder moment dat ik voetballer ben."