Driessen: ‘Daar kan Feyenoord een behoorlijke transfersom voor ontvangen’

Vrijdag, 24 december 2021 om 16:11 • Tom Rofekamp • Laatste update: 16:11

Valentijn Driessen denkt dat Feyenoord met Joey Veerman wil inspelen op een naderend vertrek van Orkun Kökçü. De twintigjarige Turks international kan volgens de chef voetbal van De Telegraaf 'een behoorlijke transfersom' opleveren' voor de Rotterdammers. Mocht Kökçü vertrekken, heeft Feyenoord met Veerman 'een nog betere opvolger' in huis, aldus Driessen.

Feyenoord gaat de winter in als nummer drie van de Eredivisie. Om serieuze kans te maken op de titel moet de club 'zich altijd willen verbeteren', zo zegt Driessen. "De standaard moet altijd zijn je beste spelers behouden en daarboven nog betere halen. Dat willen ze nu met Joey Veerman doen." Veerman, die nog tweeënhalf jaar onder contract staat bij sc Heerenveen, zou zelf niets liever willen dan verhuizen naar De Kuip.

Driessen vermoedt niet dat de interesse voor Veerman uit het niets komt. "Ik denk dat het ook te maken heeft met Kökçü: daar kunnen ze waarschijnlijk eind van het jaar een behoorlijke transfersom voor ontvangen. Dat is toch een Turks international en hij doet na de winter mee aan de Conference League. Je heb een opvolger nodig en dat kan Veerman zijn.'' In oktober meldde Feyenoord Transfermarkt al dat AS Roma verregaande belangstelling voor Kökçü had; de Italianen zouden zelfs clubicoon Francesco Totti inzetten om de middenvelder over de streep te trekken.

Heerenveen is niet van plan om Veerman voor minder dan de hoofdprijs te laten vertrekken. “De situatie is simpel’’, zei Ferry de Haan, de technisch manager van de Friezen, in gesprek met Algemeen Dagblad. “Het is zeker niet zo dat wij Veerman moeten verkopen om het hoofd boven water te houden. Maar Heerenveen is wel een club die het moet hebben van aan- en verkopen." Fulco van Kooperen, zaakwaarnemer van Veerman, vindt een bedrag van 'rond de zes miljoen euro' plus een doorverkooppercentage marktconform. Het Algemeen Dagblad wees erop dat Feyenoord geen zes miljoen euro in kas heeft, maar ook hoopt dat het bedrag straks wel beschikbaar is of dat Heerenveen middels een constructie op dit moment genoegen neemt met minder.