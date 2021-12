Driessen onthult beladen uitspraak die Van Gaal binnenkort gaat doen

Vrijdag, 24 december 2021 om 15:18 • Tom Rofekamp • Laatste update: 15:19

Louis van Gaal gaat zich binnenkort uitspreken over de politieke controverses rondom het WK in Qatar, zo weet Valentijn Driessen. De bondscoach van het Nederlands Elftal weigerde na het beslissende kwalificatieduel met Noorwegen van afgelopen november (2-0 zege) nog om dat te doen. Driessen meldt in een video van De Telegraaf dat KNVB-directrice Marianne van Leeuwen hoopte dat Van Gaal zich alsnog over de kwestie uit zou laten, wat de oefenmeester nu ook zelf van plan lijkt.

"Ik heb een interview gehad met de nieuwe directeur betaald voetbal van de KNVB, Van Leeuwen", steekt Driessen van wal. "Die hoopt toch ook dat Van Gaal zich persoonlijk gaat uitspreken over Qatar, over de arbeidsomstandigheden, over de mensenrechten. En nu heb ik net gehoord dat Van Gaal dat zelf ook van plan was om toch te gaan doen." De bondscoach gaf na afloop van het duel met Noorwegen nog aan 'niet de juiste persoon te zijn' om zijn mening te geven over arbeidsomstandigheden in een land.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Van Gaal gaf aan de communicatie liever over te laten 'aan de KNVB en andere heren', wat hem op flink wat kritiek kwam te staan. Terecht, aldus Driessen. "Hij is toch een boegbeeld. Als hij zich uitlaat komt dat toch anders over dan als Gijs de Jong, de secretaris-generaal van de KNVB, dat doet. Dat Van Gaal zich dan alsnog uit gaat spreken, vind ik aan het eind van het jaar toch goed nieuws. Dan laat hij zich toch van een hele andere kant zien."

Naast Van Gaal weigerde ook Georginio Wijnaldum zich uit te spreken over de situatie in Qatar. "Wij conformeren ons aan de KNVB en de bondscoach en moeten ons concentreren op de wedstrijden. Ons werk is voetballen", zei de aanvoerder van het Nederlands elftal na afloop van het duel met Noorwegen. De KNVB bracht begin december een bezoek aan Qatar om de situatie van de arbeidsmigranten in het land te monitoren. De bond gaf toen onder meer te kennen dat er gewerkt wordt aan wetten die de werkomstandigheden voor de arbeiders verbeteren.