‘Barcelona en Sevilla sluiten driehoeksdeal over transfer van Luuk de Jong’

Vrijdag, 24 december 2021 om 14:57 • Chris Meijer

Luuk de Jong speelt in de tweede seizoenshelft mogelijk voor Cadiz. Mundo Deportivo en Catalunya Ràdio melden dat Barcelona, Sevilla en Cadiz een akkoord hebben bereikt over een nieuwe huurtransfer van de 31-jarige centrumspits. De Jong moet nu alleen zelf nog instemmen voor een tijdelijke overgang naar de huidige nummer negentien van LaLiga een feit is.

De Jong komt bij Barcelona niet voor in de plannen voor de tweede seizoenshelft. Voorlopig speelde de spits twaalf officiële wedstrijden voor de Catalanen, waarvan zes als basisspeler. Xavi ruimde tot dusver één keer een basisplaats in voor De Jong, maar het lijkt geen geheim dat de trainer van Barcelona het niet ziet zitten in de spits. Ondanks de blessure van Memphis Depay posteerde hij tijdens de laatste twee wedstrijden Ferran Jutglà uit het tweede elftal in de spits van zijn basiself.

Barcelona is om die reden in gesprek gegaan met Sevilla over het beëindigen van de huurovereenkomst, mede om financiële ruimte te maken om aankopen te kunnen doen in de winterse transferwindow. Sevilla heeft daarmee ingestemd, temeer omdat zich met Cádiz een gegadigde gemeld heeft om De Jong in de tweede seizoenshelft te huren. In een eerder stadium werd al gemeld dat Sevilla De Jong niet terug zou willen voor het restant van dit seizoen en bereid was om mee te werken aan een huurtransfer mits het bedrag dat Barcelona in het restant van het seizoen nog moet betalen door zijn nieuwe club kan worden voldaan, wat zou neerkomen op twee miljoen euro.

La Razón schreef vorige maand dat Sevilla bij belangstelling van meerdere clubs zou willen aansturen op winterse huurtransfer met een optie tot koop ter waarde van acht miljoen euro. De krant noemde destijds ook Ajax en PSV als mogelijke gegadigden voor De Jong, maar op dit moment lijkt een overstap binnen LaLiga dus het meest voor de hand te liggen. Cádiz heeft de door Sevilla gestelde voorwaarden voor een huurtransfer geaccepteerd, wat betekent dat alleen het jawoord van De Jong zelf nog ontbreekt. Het contract van De Jong bij Sevilla - dat in de zomer van 2019 12,5 miljoen euro naar PSV voor de spits overmaakte - loopt voorlopig nog door tot medio 2023.