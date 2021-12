FC Utrecht en Sparta doen zaken: ‘Henk Fraser was erg gecharmeerd’

Vrijdag, 24 december 2021 om 13:56 • Chris Meijer

Adrián Dalmau maakt per direct de overstap van FC Utrecht naar Sparta Rotterdam, zo maken beide clubs via de officiële kanalen bekend. De 27-jarige spits heeft op Het Kasteel zijn handtekening gezet onder een contract voor een halfjaar, al hebben de Rotterdammers een optie in zijn verbintenis opgenomen om de samenwerking te verlengen tot medio 2023. Het betekent dat er na tweeënhalf jaar een einde komt aan het huwelijk tussen Dalmau en FC Utrecht.

FC Utrecht nam Dalmau in de zomer van 2019 over van Heracles Almelo en sindsdien kwam hij tot 8 doelpunten in 38 wedstrijden voor de Domstedelingen. “Ruim twee seizoenen geleden waren we ontzettend blij met de komst van Adrián, echter door blessures is zijn tijd bij FC Utrecht anders gelopen dan we allebei hadden gehoopt”, zo licht Jordy Zuidam, technisch directeur bij FC Utrecht, het vertrek van Dalmau toe op de website van de club. De spits was in De Galgenwaard in het bezit van een komende zomer aflopend contract.

“Nu is hij weer fit, maar is zijn perspectief op speeltijd minder geworden. Daarover hebben we met elkaar gesproken. Uit die gesprekken kwam naar voren dat het beter voor beide partijen zou zijn als Adrián zijn loopbaan elders zou kunnen voortzetten”, gaat Zuidam verder. “We hebben voor de vertrekwens van Adrián nu een passende oplossing gevonden waar wij tevreden mee kunnen zijn, bedanken hem voor zijn inzet voor FC Utrecht en wensen hem veel succes in het vervolg van zijn carrière.”

“We zijn verheugd al voor het ingaan van de transferperiode een versterking te presenteren”, zegt Gerard Nijkamp, die Henk van Stee onlangs opvolgde als technisch directeur van Sparta, op de website van de Rotterdammers. “Adrián heeft zich bewezen in de Eredivisie, is wedstrijdfit en kan na de jaarwisseling direct aansluiten bij onze A-selectie. Ook Henk Fraser was erg gecharmeerd van Dalmau en hij had de speler hoog op zijn wensenlijstje staan. Het is een speler waarvan wij denken dat hij ons zeker kan helpen met het bereiken van onze doelstelling.”

De spits die eerder voor onder meer Rayo Vallecano, Espanyol en RCD Mallorca speelde moet hij Sparta het gebrek aan scorend vermogen verhelpen. Alleen hekkensluiter PEC Zwolle (negen) kwam nog minder vaak tot scoren dan de ploeg van trainer Henk Fraser, die tot dusver vijftien keer doel trof in dit Eredivisie-seizoen. Dalmau gaat op Spangen concurreren met Emmanuel Emegha en Lennart Thy, terwijl Mario Engels ook als spits uit de voeten kan.