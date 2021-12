Dusan Tadic en Marco van Ginkel eensgezind over ‘ramp’ in Eredivisie

Vrijdag, 24 december 2021 om 14:15 • Tom Rofekamp • Laatste update: 14:19

De aanvoerders van Ajax en PSV zijn het kunstgras in de Eredivisie liever kwijt dan rijk. Dusan Tadic spreekt zich in een uitgebreid gesprek met Voetbal International fel uit tegen de valse sprieten; Marco van Ginkel vertikt het zelfs om er nog op te spelen, zegt hij in hetzelfde interview. Beide aanvoerders pleiten voor enkel nog natuurgras op de Eredivisie-velden.

Tadic liet zich eind november al negatief uit over het kunstgras bij Sparta Rotterdam, maar haalt in het interview ook een andere club uit de Eredivisie aan. "Wat denk je van Heracles Almelo? Och, dat is toch zo'n ramp. De bal gaat daar zijn eigen gang, je hoeft niet te dribbelen, de bal dribbelt zelf wel. Het is alsof je op de maan speelt." Heracles hield Ajax eind oktober in eigen huis op een 0-0 gelijkspel; een van de vijf duels voor de winterstop waarin de Amsterdammers punten verspeelden.

"Stel: ik speel samen met Jens (Toornstra, red.)", gaat Tadic verder. "Ik weet dat hij een sterk rechterbeen heeft, dus speel ik hem daarop in, liefst een beetje in de loop. Heeft totaal geen zin. Kunstgras slaat het hart uit het voetbal. Daarom vind ik dat we als top drie op dit vlak nog meer moeten samenwerken. Laten we het gewoon niet meer accepteren. Ook dit raakt weer de toekomst van het Nederlandse voetbal."

Van Ginkel doet er nog een schepje bovenop. "Ik speel niet eens meer op kunstgras op, na al mijn blessures." De aanvoerder van PSV lag tussen mei 2018 en januari 2021 liefst 983 dagen uit de roulatie na langdurige knieklachten. "Het zou misschien wel kunnen", schat van Ginkel in, "maar het voelt niet goed, ik hou onbewust in, dus dan denk ik: Laat maar." Naast Sparta en Heracles speelt ook SC Cambuur op kunstgras in de Eredivisie. PEC Zwolle en RKC Waalwijk stapten in de zomer van 2020 al over op natuurgras.