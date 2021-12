Van der Sar: ‘Ik hoor en lees ook dat er belangstelling is voor hem’

Vrijdag, 24 december 2021 om 12:40

Edwin van der Sar denkt niet dat Erik ten Hag bezig aan zijn laatste seizoen bij Ajax. De algemeen directeur van de Amsterdammers is in een interview met Het Parool lovend over de oefenmeester, die zich volgens hem behoorlijk ontwikkeld heeft bij Ajax. Tegelijkertijd laat Van der Sar - die de afgelopen tijd geregeld gelinkt werd aan Manchester United - zich ook uit over zijn eigen toekomst.

“Ik hoor en lees ook dat er veel lof is voor onze trainer en dat er belangstelling is voor hem van buitenlandse clubs. Daar ben ik blij mee. Dat is in het begin ook wel anders geweest. Erik heeft zich bij ons verder ontwikkeld. Het spel dat Ajax speelt, de prijzen die we winnen, de exposure die we krijgen – we hebben dat mede aan hem te danken”, geeft Van der Sar te kennen. Het belangrijkste volgens Van der Sar is dat Ten Hag ‘kan lezen en schrijven’ met directeur voetbalzaken Marc Overmars.

Van der Sar benadrukt dat Overmars en Ten Hag ‘elkaar uitdagen, prikkelen en discussies hebben’. De directeur van Ajax verlangt verder van de oefenmeester ‘creatief en aanvallend voetbal’ en haalt het streven aan om aan te haken bij de Europese top. “Erik benadert dat op een heel professionele wijze, gedreven, soms op het maniakale af. Elke dag beter, dat streven heeft hij er wel in gekregen. Soms denk je: waar maak je je druk over? Maar dat had Louis van Gaal ook: altijd het onderste uit de kan halen.”

Dat Overmars recent zijn contract tot medio 2026 verlengde, stemt Van der Sar tevreden. “Ik ken Marc, hij zoekt altijd naar de uitdaging en blijft nooit lang op één plek. Daar hebben we wel over gefilosofeerd. Hij heeft een afweging gemaakt: bij Ajax kan ik prettig werken, mijn werk wordt gewaardeerd en het leven in Amsterdam en Epe is goed”, zegt Van der Sar. Hij weet naar eigen zeggen zelf ook dat het wonen en werken in het buitenland ‘leuk, maar keihard’ kan zijn.

“Bij Ajax is er vertrouwen, rust en duidelijkheid”, benadrukt Van der Sar, die het prettig vindt dat gewaardeerd wordt wat men momenteel bij Ajax doet. “Ik ben sowieso niet van het conflictmodel. Ik wil best nog eens over de grens, maar ik heb nog een contract tot 2023 en we zijn in gesprek om dat te verlengen. En we zijn nog niet klaar bij Ajax. We willen toch proberen dit niveau vast te houden en misschien zelfs uit te breiden.”