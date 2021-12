Het sterrenteam van de eerste seizoenshelft in de Eredivisie

Vrijdag, 24 december 2021 om 12:15 • Laatste update: 14:18

De laatste speelronde in de Eredivisie van 2021 is achter de rug. Het is tijd om terug te kijken op de competitie tot dusver en dus heeft Voetbalzone een selectie samengesteld van de beste spelers tot dusver. Formeel liep de eerste seizoenshelft na de zeventiende speelronde af, maar voor dit elftal zijn de eerste achttien speelrondes meegewogen. Ajax is met drie basisspelers en drie reservespelers de hofleverancier van de selectie.

Reservebank: Remko Pasveer (Ajax), Maximilian Wittek (Vitesse), Lisandro Martínez (Ajax), Jamie Jacobs (SC Cambuur), Loïs Openda (Vitesse), Sébastien Haller (Ajax).

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Trainer: Henk de Jong (SC Cambuur)

Lars Unnerstall (FC Twente)

Hoewel Remko Pasveer een indrukwekkende prestatie neerzette door slechts driemaal gepasseerd te worden in vijftien wedstrijden, valt de keuze toch op Unnerstall van FC Twente. Met sterke optredens tegen onder meer FC Utrecht (1-0 zege), Vitesse (1-4 zege) en Feyenoord (0-0) was hij meer dan eens belangrijk bij het vergaren van punten. Rob Boudrie, de rechterhand van technisch directeur Jan Streuer, liet zich deze week nog ontvallen dat zijn club 'een fenomeen' onder de lat heeft staan.

Noussair Mazraoui (Ajax)

Mazraoui maakte dit seizoen al vier doelpunten voor Ajax; samen met Robin Pröpper van FC Twente is hij de enige verdediger die dat presteerde. De rechtsback bereidde bovendien twee treffers van Ajax voor. Het is duidelijk dat hij een belangrijke bijdrage levert aan het aanvallende spel van zijn ploeg, maar Mazraoui raakt ook in verdedigend opzicht zelden in de problemen. Hij zou zijn zinnen hebben gezet op een transfer naar Barcelona en gezien zijn vorm is de interesse vanuit Spanje in ieder geval begrijpelijk.

Gernot Trauner (Feyenoord)

Met een kale kop en een pleister op je neus heb je alles in huis om uit te groeien tot cultheld van Feyenoord. Maar als je dan ook nog goed kunt voetballen, sluit het publiek je helemaal in de armen. De aankoop van een miljoen euro blijkt een schot in de roos. Hij is opbouwend sterk met zijn passzuiverheid van 89 procent, wint 67 procent van zijn duels en verovert gemiddeld iedere 11 minuten een bal. Hans Kraay junior noemde hem al ‘de beste aankoop in jaren’ van Feyenoord.

Jurriën Timber (Ajax)

Timber behoorde al driemaal tot het officiële Elftal van de Maand van de Eredivisie en dat zegt genoeg over zijn ijzersterke seizoen. De pas twintigjarige verdediger, in november ook benoemd tot Talent van de Maand, heeft van alle verdedigers in de Eredivisie met minstens tien wedstrijden de hoogste passzuiverheid (92 procent), wint eveneens 67 procent van zijn duels en verovert gemiddeld iedere 9 negen minuten een bal. De verdediging van Ajax is verreweg de minst gepasseerde van de Eredivisie en daar heeft Timber een belangrijk aandeel in, gezien hij een basisplaats had in zeventien van de achttien wedstrijden.

Owen Wijndal (AZ)

Met zes assists gaf Wijndal, samen met Maximilian Wittek van Vitesse, de meeste assists van alle verdedigers in de Eredivisie. De linksback speelde dit seizoen sterke wedstrijden tegen onder meer Feyenoord en Ajax; in Amsterdam bereidde hij het winnende doelpunt van Zakaria Aboukhlal voor. Hij had vervolgens zijn bedenkingen bij het feit dat AZ die zege vierde met een groepsfoto. "Ik zei ook tegen de jongens: schiet nou op. Het moet eigenlijk normaal zijn dat je zulke wedstrijden wint", zei de vleugelverdediger, tekenend voor zijn ambitie als prof.

Mats Seuntjens (Fortuna Sittard)

Fortuna Sittard is bezig aan een teleurstellend seizoen, maar de zorgen zouden nog veel groter zijn zonder de bijdrage van Seuntjens. De aanvallende middenvelder onttrok zich aan de malaise door zeven keer te scoren en bezorgde zijn ploeg punten tegen FC Twente (2-1), RKC Waalwijk (2-2) en Vitesse (1-1). Het is voor Fortuna te hopen dat geïnteresseerde clubs zich afzijdig houden in januari.

Guus Til (Feyenoord)

Lang niet alle supporters waren enthousiast over de komst van Til, maar de huurling van Spartak Moskou bewees direct zijn meerwaarde. Zijn doelpunten leverden Feyenoord punten op tegen clubs als sc Heerenveen (3-1), NEC (5-3) en RKC Waalwijk (2-2). In totaal scoorde Til tien keer in de Eredivisie, waarmee hij de meest scorende middenvelder is; alleen twee aanvallers (Bryan Linssen en Sébastien Haller) maakten meer doelpunten. Na zijn weergaloze start kwam er even zand in de motor, maar in december pakte Til de draad weer op met doelpunten tegen Fortuna Sittard en sc Heerenveen.

Ibrahim Sangaré (PSV)

Sangaré heeft veel twijfels moeten overwinnen, maar is inmiddels van grote waarde voor de koploper van de Eredivisie. De middenvelder maakte indruk met doelpunten tijdens zeges op clubs als Sparta Rotterdam (2-1), Fortuna Sittard (1-4) en Vitesse (2-0), terwijl voorheen nog werd getwijfeld aan zijn voetballende kwaliteiten. Zijn kwaliteiten als balafpakker stonden altijd buiten kijf, maar in de passing maakt Sangaré ook grote stappen. Hij werd in november nog verkozen tot Speler van de Maand

‘De zaakwaarnemer van Ibrahim Sangaré verdient een groot compliment’

Ibrahim Sangaré overlegt dit seizoen op nagenoeg alle aanvallende aspecten betere cijfers dan vorig seizoen. Lees artikel

Dusan Tadic (Ajax)

Met zeven doelpunten en elf assists voor Ajax was Tadic dit seizoen gemiddeld iedere wedstrijd betrokken bij een doelpunt. De kersvers Servisch Speler van het Jaar begon het seizoen direct met twee doelpunten en een assist tegen NEC (5-0) en onderscheidde zich later ook in topwedstrijden tegen PSV (5-0 zege) en Feyenoord (0-2 zege). Of hij nu 35 of 37 assists gaf - de tweet van Ajax erover bracht veel teweeg - de aanvoerder van Ajax kan terugkijken op een zeer geslaagd 2021.

Bryan Linssen (Feyenoord)

De veelscorende concurrent Cyriel Dessers hijgde in zijn nek, maar Linssen liet zich nimmer van de wijs brengen en bleef bewijzen waarom hij in de basis staat. In totaal maakte was hij goed voor elf doelpunten en vijf assists; Sébastien Haller staat op twaalf doelpunten en vier assists. Ze waren dus allebei betrokken bij zestien doelpunten. Het was een lastige keuze, maar uiteindelijk is die gevallen op Linssen. De spits van Feyenoord had minder minuten nodig om betrokken te zijn bij een doelpunt (gemiddeld 81 om 89). Bovendien scoorde hij vaker dan van hem verwacht kon worden op basis van expected goals (7,7 om 11), terwijl voor Haller het tegenovergestelde geldt (14,5 om 12).

Jesper Karlsson (AZ)

Karlsson was dit seizoen goed voor acht doelpunten en zes assists. Hij speelde een belangrijke rol in de wederopstanding van AZ: zijn doelpunten tegen Fortuna Sittard (2-1), Sprata Rotterdam (3-1) en FC Groningen (1-0) bezorgden AZ deze maand al negen punten. De treffer in de slotwedstrijd tegen Groningen was vermoedelijk de fraaiste en zorgde ervoor dat AZ het kalenderjaar afsluit als nummer vijf, nadat de club een groot gedeelte van het seizoen bungelde in de middenmoot.

Trainer: Henk de Jong (SC Cambuur)

Johan Derksen noemde De Jong na de 9-0 nederlaag tegen Ajax een ‘naïeve padvinder’ en daar viel iets voor te zeggen. Maar de gedurfde speelstijl van De Jong, waarin spelers als Alex Bangura, Mees Hoedemakers en Jamie Jacobs tot bloei komen, zorgde ook voor negen overwinningen dit seizoen. Cambuur staat op de achtste plek en mag halverwege de competitie zelfs dromen van Europees voetbal. De Jong staat momenteel aan de kant vanwege een cyste in het hoofd en ons rest dan ook niets anders dan de trainer van Cambuur, en uiteraard ook al onze volgers, een gezond en gelukkig 2022 te wensen.