‘Met Ronaldo verloor Juventus zijn DNA, de eenheid was verdwenen’

Vrijdag, 24 december 2021 om 11:21 • Rian Rosendaal

Gianluigi Buffon laat zich kritisch uit over het functioneren van Cristiano Ronaldo bij Juventus. Volgens de inmiddels 43-jarige doelman is de Italiaanse topclub tijdens zijn verblijf van de sterspeler aldaar gaandeweg zijn identiteit verloren. Ronaldo speelde tussen 2018 en 2021 in het shirt van Juventus en koos in augustus voor een terugkeer bij zijn oude liefde Manchester United.

"Juventus had in het eerste jaar van Ronaldo daar de Champions League kunnen veroveren. Ik speelde toen nog bij Paris Saint-Germain", blikt Buffon terug in een uitgebreid interview met TUND. "Ik heb bij terugkomst twee jaar met Ronaldo samengewerkt en dat verliep altijd goed. Maar Juventus is in die tijd wel zijn DNA als elftal verloren. We bereikten in 2017 de Champions League-finale omdat we ervaring hadden en echt als een eenheid opereerden. Er was toen echt een concurrentiestrijd gaande. Die eenheid was met de komst van Ronaldo verdwenen", legt de routinier de vinger op de zere plek.

Ronaldo is op 36-jarige leeftijd nog steeds actief op topniveau. Buffon, die in januari 44 wordt, lijkt bezig aan een afscheidstoernee bij zijn oude liefde Parma. Stoppen komt echter nog niet in zijn woordenboek voor. "Ik zou graag nog een keer in Mexico of de Verenigde Staten spelen. Die ervaring zou ik graag nog meenemen, maar we zullen zien wat er gaat gebeuren." Buffon is naar eigen zeggen gemotiveerd door het feit dat hij nooit de Champions League wist te winnen.

"Dat houdt mijn competitieve geest levend", zo benadrukt Buffon. "Ik verkeer in een goede conditie en heb respect voor mijn beroep. Als ik wel de Champions League ooit had gewonnen, dan was ik misschien al gestopt. Dan had ik namelijk niet echt meer een doel gehad als speler." Wat er zal volgen na zijn actieve loopbaan weet de Italiaanse routinier nu nog niet. "Ik kan nu nog niet zeggen of ik ooit als trainer aan de slag ga."