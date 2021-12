De man die in 2021 vaker scoorde dan Messi, Mbappé én Salah

Zondag, 26 december 2021 om 00:15 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:21

Met 33 Serie A-doelpunten in het afgelopen kalenderjaar heeft Dusan Vlahovic zich gekroond tot een van de meest gewilde spitsen van de Europese velden. De Serviër overlegt duizelingwekkende cijfers en is samen met Cristiano Ronaldo de 'kalenderjaartopscorer' van de 21ste eeuw in de Italiaanse competitie. Het verhaal van de spits die zich in een jaar tijd omhoog werkte van de jeugd bij Fiorentina naar de schijnwerpers van het mondiale voetbal.

Door Mart Oude Nijeweeme

Het is 16 december 2020. Fiorentina krijgt in het eigen Stadio Artemio Franchi bezoek van Sassuolo. In de spits bij de thuisploeg ene Dusan Vlahovic. De aanvaller heeft in zijn voorgaande tien optredens in de Serie A slechts één keer gescoord, maar geniet het volste vertrouwen van trainer Cesare Prandelli. De Serviër, die zichzelf omschrijft als 'Zlatan van Belgrado', wordt tot dat moment omringd door twijfels. Tot de 35ste minuut. Fiorentina krijgt een strafschop na een overtreding op Franck Ribéry, waarna Vlahovic raak schiet. "Het voelde als een bevrijding, als een frisse wind", erkent de aanvaller na afloop. "Vanaf dat moment werd het makkelijker."

Die woorden lijken tot op de dag van vandaag te kloppen. De rake strafschop blijkt een kantelpunt in de carrière van Vlahovic. De spits sluit het jaar af door te scoren in drie opeenvolgende wedstrijden, waaronder een geniale stift in de met 0-3 gewonnen uitwedstrijd tegen Juventus. Het is slechts een opmars voor al het moois dat in 2021 zou volgen. Niemand noemde zijn naam tijdens de meest recente verkiezing van de Gouden Bal en ook op de 23-koppige shortlist van de FIFPro World XI was zijn naam niet terug te vinden. Desondanks kunnen we met een gerust hart stellen dat Vlahovic dé sensatie is van het afgelopen kalenderjaar.

Vlahovic kwam in 2021 liefst 33 keer tot scoren in de Serie A. In de vijf grootste competities in Europa kwam alleen Robert Lewandowski vaker tot scoren. Wat de Servische aanvalsleider van Fiorentina doet is letterlijk historisch. In de afgelopen zestig jaar was er geen enkele speler die in één kalenderjaar zo vaak wist te scoren in de Italiaanse competitie als Vlahovic. Cristiano Ronaldo noteerde noteerde in 2020 hetzelfde aantal. De voormalig spits van Juventus trof vorig jaar eveneens 33 keer doel, maar deed dat op 35-jarige leeftijd. Vlahovic wordt in januari 22. Het tweetal houdt onder meer Hernan Crespo (30 goals in 2001 namens Lazio), Luca Toni (31 goals in 2005 namens Palermo en Fiorentina), Gonzalo Higuaín (30 goals in 2016 namens Napoli en Juventus) en Ciro Immobile (30 goals in 2017 namens Lazio) achter zich.

"Het verbaast mij niet dat hij het zo goed doet", vertelt Flor van den Eynden. De Belg stond als jeugdspeler van Internazionale in het seizoen 2018/19 vier keer tegenover Vlahovic. "Twee keer in de competitie, in de Super Cup en in de beker. In het begin wisten wij niet wie hij was, we kenden hem niet. Na twee wedstrijden veranderde dat. Wij pasten onze speelstijl aan om hem te neutraliseren. Hij is zo sterk, je krijgt hem niet van de bal. Het was toen al een spits waarvan je zag dat het een hele grote zou worden. Ik weet nog dat we een keer met 3-1 verloren en hij alle doelpunten maakte. Hij is waanzinnig moeilijk te verdedigen."

Vlahovic staat bij Van den Eynden in de top drie van beste spelers waartegen hij gespeeld heeft. De andere twee? Jadon Sancho en Phil Foden. "Er lopen in de Serie A verdedigers van twee meter. Die komen er bij hem niet aan. Ik zou hem vergelijken met Haaland, maar dan iets minder snel. Ik denk dat hij het heel ver kan schoppen, is iemand van de nieuwe generatie. Dat hij niet bij de Gouden Bal-verkiezing zat is makkelijk te verklaren. Spelers van Fiorentina vallen minder op. Dan is het moeilijk om in de top 20 terecht te komen. Zijn waarde? Volgens mij wil Fiorentina er tachtig miljoen voor hebben. Tja, gezien de huidige bedragen die worden betaald vind ik dat geen gek bedrag."

De 21-jarige Vlahovic is hoe dan ook een van de meest gewilde spitsen tijdens de komende transferperiode. Fiorentina zal zijn spits niet graag willen laten gaan, maar weet tegelijkertijd dat het een klapper van jewelste kan maken. Fiorentina beleeft een uiterst sterk seizoen met aan het roer de van Spezia overgekomen Vincenzo Italiano. La Viola staat momenteel zevende en heeft zich als doel gesteld om een ticket voor Europees voetbal te bemachtigen. Een legitiem doel, maar alleen als het ook na de winter kan beschikken over de topscorer van de Serie A. En dat lijkt allerminst zeker.

Het contract van Vlahovic loopt medio 2023 af en de hoofdrolspeler lijkt niet van plan die verbintenis te verlengen. Fiorentina is er op zijn beurt van overtuigd dat het een legitiem aanbod heeft gedaan, al is het niet van plan de club failliet te laten gaan om haar paradepaardje binnenboord te houden. "Mensen zouden erkenning moeten geven aan een omgeving die hen zoveel heeft gebracht. Ons voorstel is continu omhoog gegaan, maar op een gegeven moment is de grens bereikt", zei directeur Joe Barone. "Deze club had vroeger een omzet van 90 miljoen euro. Door de pandemie is daar nog 72 miljoen van over, daar moeten we rekening mee houden. Er zijn grenzen."

Zoals Van den Eynden schetst heeft La Viola een prijskaartje van tachtig miljoen euro om de nek van Vlahovic gehangen. De club is voorzichtig optimistisch dat het zelfs meer zou kunnen worden, daar een overvloed aan Premier League-clubs hun interesse inmiddels kenbaar heeft gemaakt. Arsenal en Tottenham Hotspur zien de spits graag komen, terwijl Newcastle United zelfs bereid is om honderd miljoen euro neer te tellen. Binnen de landsgrenzen lijkt Juventus de grootste gegadigde, al heeft Vecchia Signora niet de financiële middelen om een serieuze rol te spelen in het transfergeweld.

Het valt goed te verklaren waarom Vlahovic tot de meest gewilde spitsen van Europa behoort. De aanvaller verkeert in bloedvorm en beschikt over een enorme potentie. De veertienvoudig Servisch international is vastbesloten om van zijn carrière een succes te maken. Absoluut geen speler met een lage arbeidsethos. Ribéry bleek in dat opzicht een sleutelrol te hebben gespeeld. De Fransman meldde zich twee uur voor aanvang van de training op de club, wat Vlahovic aan het denken zette. "Als Ribery dat doet, een man van 38 jaar die alles gewonnen heeft wat een speler maar kan winnen, waarom doe ik dat dan niet?", vertelde hij tegen Corriere dello Sport.

"Ik ben een speler die zich nog moet bewijzen. Of ik volg zijn voorbeeld, of ik blijf in bed. Het was een luxe die ik mezelf niet kon veroorloven." De twee bouwden een warme vriendschapsband op en konden het ook buiten het veld bijzonder goed met elkaar vinden. "Vanaf het begin gaf hij mij praktische tips, zowel op het veld als daarbuiten. Toen ik mentaal geknakt was, zei hij dat ik niet moest opgeven. Ik leerde te leven als een prof." Dat de spits wordt beschuldigd van eigenwijsheid, weerspreekt hij. Het is een bepaalde arrogantie die hij alleen op het veld toont, met als argument dat vertrouwen de sleutel tot succes vormt voor een spits. "Buiten het veld kan ik gek zijn, maar niet op een slechte manier. Ik schreeuw vaak, maak grappen en lach veel."

Ook bestudeert hij andere spitsen, onder wie Haaland. Vlahovic omschrijft zijn Noorse collega als 'doelpuntenmachine' en 'robot'. De mix van nederigheid en zelfverzekerdheid die Haaland heeft, is terug te zien in het spel van de Serviër. Diezelfde connectie voelt hij ook met Zlatan Ibrahimovic. Toen Fiorentina in november mede dankzij twee treffers van Vlahovic met 4-3 te sterk was voor AC Milan en daarmee een einde maakte aan de ongeslagen competitiestart van de Milanezen, besloot de spits zijn Zweedse voorbeeld na afloop met rust te laten. "Ik weet hoe het is om te verliezen en ik wil niemand lastigvallen", verklaarde hij na afloop tegenover Telegraf.rs.

"Elke ontmoeting met AC Milan is speciaal voor mij, omdat iedereen weet hoe ik over Ibrahimovic denk", voegde hij eraan toe. "Maar ik heb niet het gevoel dat ik zijn opvolger ben, want ik heb nog een lange weg te gaan om zijn niveau te halen. Het feit dat hij op veertigjarige leeftijd nog steeds op het hoogste niveau speelt, zegt alles over zijn honger en karakter." Ibrahimovic' volhardende geloof in zijn eigen kunnen is een duidelijke bron van inspiratie, waarbij Vlahovic zich zelfverzekerder voelt dan ooit tevoren. Ruim een jaar na de cruciale strafschop tegen Sassuolo staat er een speler met een compleet andere gemoedstoestand zonder twijfel. De enige twijfel die hij nu heeft, is waar hij zijn loopbaan vervolgt.