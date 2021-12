The Guardian plaatst Lewandowski in top 100 wél boven Messi

Vrijdag, 24 december 2021 om 09:46 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:14

Toch nog een prestigieuze uitverkiezing voor Robert Lewandowski zo aan het einde van het jaar. The Guardian heeft de topschutter van Bayern München uit honderd spelers namelijk verkozen tot beste voetballer van 2021. Lionel Messi (Paris Saint-Germain) eindigt ditmaal op de tweede plaats, terwijl Mohamed Salah (Liverpool) het podium compleet maakt. De inmiddels 33-jarige Lewandowski is volgens de Engelse krant ook de beste speler van 2020.

Vanwege de aanhoudende coronapandemie werd de Ballon d'Or vorig jaar niet uitgereikt. Dit jaar werd er wel een winnaar aangewezen en het was Messi die voor de zevende keer als winnaar uit de strijd kwam. Er was veel kritiek op die keuze vorige maand, want veel mensen vonden dat de prijs bij de veelscorende Lewanowski terecht had moeten komen. Deze keer trekt de Poolse spits dus aan het langste eind, met Messi die net als een jaar geleden door The Guardian op plaats twee wordt gezet.

Salah wordt beloond voor zijn goede prestaties en vele doelpunten in het shirt van Liverpool. Bij de uitverkiezing voor de Ballon d'Or moest de aanvaller uit Egypte het nog doen met slechts de zevende plaats. Voor het Elftal van het Jaar, samengesteld door de FIFA en spelersvakbond FIFPro, ontving Salah niet eens een nominatie. De sterspeler van Liverpool is momenteel de topscorer in de Premier League met vijftien doelpunten in achttien competitieduels.

In de top honderd die is samengesteld door The Guardian eindigt de bij Manchester United teruggekeerde Cristiano Ronaldo op plaats acht. Kylian Mbappé en Erling Braut Haaland bezetten respectievelijk de zesde en zevende plaats. Kevin De Bruyne sluit de top tien af. De eerste Nederlander op de prestigieuze lijst is Virgil van Dijk. De centrumverdediger van Liverpool sluit 2021 af op de 43ste plek. Memphis Depay, die Olympique Lyon halverwege dit jaar inruilde voor Barcelona, staat zes plaatsen lager dan zijn collega-international van Oranje.