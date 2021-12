‘Adrián Dalmau krijgt ontsnappingsroute aangeboden in Eredivisie’

Vrijdag, 24 december 2021 om 08:59 • Rian Rosendaal • Laatste update: 09:09

Adrián Dalmau is wellicht bezig aan zijn laatste weken als speler van FC Utrecht. Voetbal International meldt vrijdag namelijk dat Sparta Rotterdam in de markt is voor de spits die in De Galgenwaard op het tweede plan is terechtgekomen. Trainer Henk Fraser wil in de winterse transferperiode dolgraag een spits aan de selectie van Sparta toevoegen. De nummer zestien in de Eredivisie wist pas vijftien keer te scoren in achttien competitieduels.

Het contract van de 27-jarige spits loopt over een halfjaar af, waardoor Utrecht wellicht bereid is om hem in de winterstop te laten gaan. Alleen op die manier kan men nog een transferbedrag overhouden aan Dalmau, die vanaf 1 januari met andere clubs mag praten over een eventuele samenwerking. De Spaanse aanvaller verloor aan het begin van dit seizoen zijn basisplaats aan Tasos Douvikas en wist tot dusver slechts twee basisplaatsen te noteren. Verder wordt hij voornamelijk als invaller gebruikt door trainer René Hake.

De zaakwaarnemer van Dalmau kreeg in een eerder stadium al te horen dat Utrecht van plan is om mee te werken aan een transfer, mochten zich geïnteresseerde clubs aandienen halverwege dit seizoen. Er is naast concrete belangstelling van Sparta ook interesse van enkele niet nader genoemde clubs uit Spanje, zo klinkt het vrijdag. Voetbal International voegt echter toe dat de laagvlieger uit Rotterdam de beste papieren heeft om Dalmau op korte termijn weg te plukken uit Utrecht.

Gerard Nijkamp, de nieuwe technisch directeur van Sparta, wenst vrijdag niet in te gaan op de vermeende interesse van zijn club in Dalmau. "We gaan deze winter onze selectie proberen te versterken met ervaren spelers die zich al bewezen hebben op het hoogste niveau. En dat we moeilijk scoren ziet ook iedereen", laat de opvolger van Henk van Stee weten in een reactie aan Voetbal International. Alleen hekkensluiter PEC Zwolle (negen) kwam nog minder vaak tot scoren.

Mocht Dalmau daadwerkelijk voor Sparta kiezen deze winterstop, dan wordt het zijn derde werkgever in Nederland. In 2018 arriveerde de aanvaller bij Heracles Almelo, waar hij in zijn eerste jaar negentien treffers liet noteren. Het leverde Dalmau een transfer op richting Utrecht. Mede door verschillende blessures is zijn avontuur in de Domstad nooit een groot succes geworden. In maart 2021 wist de door Sparta begeerde spits voor het laatst te scoren.