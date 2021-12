Feyenoord moet ‘puzzelen’ om Joey Veerman te halen: ‘De situatie is simpel’

Vrijdag, 24 december 2021 om 08:46 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 09:17

Het stevige prijskaartje van Joey Veerman zorgt ervoor dat het maar de vraag is of hij in januari naar Feyenoord vertrekt. Het aantrekken van de middenvelder van sc Heerenveen in de zomermaanden wordt in Rotterdam-Zuid evenmin uitgesloten. Veerman, die nog 2,5 jaar onder contract staat in Friesland, zou niets liever willen dan verhuizen naar De Kuip. Bij Feyenoord is men gereserveerd over het doorgaan van een winterse transfer.

“We hebben ons gemeld, maar het zou ook pas voor in de zomer kunnen zijn’’, laat een ingewijde van Feyenoord vrijdag aan het Algemeen Dagblad weten. “Het is puzzelen.’’ Ferry de Haan wacht het namens Heerenveen allemaal rustig af. “De situatie is simpel’’, zegt de technisch manager van de Friezen. “Feyenoord heeft zich wederom gemeld. Het is zeker niet zo dat wij Veerman moeten verkopen om het hoofd boven water te houden. Maar Heerenveen is wel een club die het moet hebben van aan- en verkopen.”

Fulco van Kooperen vindt een bedrag van 'rond de zes miljoen euro' plus een doorverkooppercentage marktconform voor zijn cliënt Joey Veerman. De zaakwaarnemer, die samen met Nikkie Bruinenberg de belangen behartigt van Veerman, bevestigde donderdag tegenover De Telegraaf dat Feyenoord zich 'graag' wil versterken met de spelmaker. “Als ze acht miljoen gaan vragen aan Feyenoord wordt het moeilijk. Net als voor AZ, dat eveneens vergaande belangstelling had. Dat weet Heerenveen ook, omdat ze de bedragen niet kregen. Daarom is hij afgelopen zomer niet weggegaan. Maar nu moet hij weg en dat weten ze ook. Daarom willen Heerenveen meewerken aan een transfer. Maar voor hoeveel?”

Hoe hoger de vaste transfersom uitvalt, hoe lager het doorverkoopercentage wordt, weet Van Kooperen. Omgekeerd geldt hetzelfde. “AZ zat afgelopen zomer rond de vijf miljoen en twintig procent doorverkoop. Dat heeft Heerenveen niet gedaan, omdat ze niemand konden halen. Dat argument gaat niet meer op: nu weten ze het op tijd”, zei de belangenbehartiger donderdag. Het Algemeen Dagblad wijst erop dat Feyenoord geen zes miljoen euro in kas heeft, maar ook hoopt dat het bedrag straks wel beschikbaar is of dat Heerenveen middels een constructie op dit moment genoegen neemt met minder.

Technisch directeur Frank Arnesen zal zodoende spelers moeten verkopen om Veerman aan te kunnen trekken of een constructie verzinnen met bijvoorbeeld een fors doorverkooppercentage om De Haan over de streep te trekken. Ook valt niet uit te sluiten dat de komst van Veerman met hulp van investeerders mogelijk kan worden gemaakt. De club uit Rotterdam lijkt immers een serieuze titelkandidaat, met vier punten minder dan koploper PSV, en overwintert ook in Europa.