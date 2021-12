Van der Sar: ‘Als dit mode gaat worden, is dat bedreigend voor Ajax’

Vrijdag, 24 december 2021 om 08:17 • Rian Rosendaal • Laatste update: 08:27

Edwin van der Sar constateert een volgens hem zorgelijke trend in de voetbalwereld. Steeds meer spelers laten hun contract aflopen om zo transfervrij van club te kunnen wisselen. De algemeen directeur maakt het bij Ajax mee met André Onana en Noussair Mazraoui, die in de laatste fase van hun verbintenis zijn aanbeland en volgend jaar waarschijnlijk gratis de Johan Cruijff ArenA uitlopen.

Van der Sar benadrukt in een uitgebreid interview met Het Parool dat Onana de afgelopen jaren van grote waarde is geweest voor Ajax. De directeur had de doelman dan ook een iets beter kerstpakket gegund. "We hebben André op jonge leeftijd de kans geboden en hij heeft laten zien dat hij veel in huis heeft. Ik had zijn kerstpakket graag iets beter gevuld, met een mooie gratificatie, maar die bonus gaat hij waarschijnlijk aan het eind van dit seizoen zelf bij een nieuwe club halen." Had Onana voor een langer verblijf gekozen, dan zou hij op zeker tot de topverdieners van Ajax gaan horen. "Ja. En dat zegt iets over de waardering die wij voor hem hebben."

Die waardering is er ook voor Mazraoui, die zich in de optiek van Van der Sar de laatste jaren goed heeft ontwikkeld. Met name zijn prestaties in het seizoen 2018/19, toen Ajax de halve finale van de Champions League haalde, springen in het oog. "Daarna is Nous wat gaan kwakkelen, ook fysiek. Zijn contract is in die periode wel verhoogd." Mazraoui maakt wederom een sterk seizoen door en het lijkt erop dat zijn nieuwe zaakwaarnemer Mino Raiola hem een mooie club gaat bezorgen. "Er zijn wel enkele maanden verloren gegaan in de onderhandelingen. We willen graag dat hij bij ons blijft, maar het is nu half december, dan weet je waar het naartoe gaat."

Dat Ajax waarschijnlijk geen transfersom overhoudt aan Onana en Mazraoui is volgens Van der Sar een alarmerende situatie. "Als dit mode gaat worden, is dat bedreigend voor Ajax." De directeur pleit voor verandering, maar weet aan de andere kant ook dat het lastig is om de beste spelers voor Ajax te behouden. "We moeten de club echter ook op de lange termijn beschermen. Misschien moeten wij ons in enkele gevallen principiëler opstellen dan we nu doen."