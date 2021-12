Louis van Gaal: ‘Het was jarenlang een hecht team en toen kwam hij ineens’

Vrijdag, 24 december 2021 om 07:53 • Daniel Cabot Kerkdijk

Louis van Gaal heeft nog altijd fiducie in de winst van het WK in Qatar. De bondscoach van het Nederlands elftal gelooft ‘natuurlijk’ dat hij de wereldtitel kan winnen met Oranje, zolang de ondergrens omhoog gaat bij de Oranje-internationals en iedereen ook beseft wie hij is als teamspeler. In een groot interview met het Algemeen Dagblad wijst Van Gaal op zijn boek uit 2019 als het sportieve verval van Barcelona en Juventus aan bod komt.

Een half jaar na het vertrek van Lionel Messi is Barcelona zevende in LaLiga en bleek zelfs overwintering in de Champions League een te moeilijke opdracht. Juventus overwintert wel in het Europese miljardenbal, maar lijkt ook dit seizoen weer naast de landstitel te grijpen. “Lees mijn laatste boek, daar staat het allemaal al in. Dat Barcelona al een tijd niet meer een echt team was. Ze waren afhankelijk geworden van die ene man, Messi. Juventus was ook jarenlang zo'n hecht team, en toen kwam ineens Cristiano Ronaldo, tegen de cultuur van de club in”, somt de zeventigjarige bondscoach op.

Van Gaal vindt het ook ongelooflijk dat Italië een krachttoer moet leveren, via de play-offs eerst tegen Turkije en later mogelijk tegen Portugal, om zich te kwalificeren voor het WK na nota bene in de zomer het EK te hebben gewonnen. Hij denkt dat het ligt aan een veranderde mindset bij de spelers. “De coach zal niet opeens andere dingen doen, neem ik aan. Wie ben je als teamspeler? Dáár gaat het om. En dús liggen er altijd kansen, óók straks voor het Nederlands elftal. Wij kunnen in Qatar dat beste team worden.”

In dat kader is het belangrijk dat de weg van Van Gaal wordt gevolgd. “Het wordt gezien als arrogantie als je dat roept, maar als trainer gaat het om twee essentiële dingen: leiderschapskwaliteiten en inzicht in het spel en karakters van spelers. Ik kan moeilijk zeggen dat ik dat niet heb, ik heb het allebei. En kijk mijn curriculum maar na. Bij alle clubs waar ik gewerkt heb, heb ik prijzen gewonnen. Waarom zou dat met het Nederlands elftal niet kunnen? Natuurlijk geloof ik daar in.”

De spelers van het Nederlands elftal zullen in dat geval minder de bal moeten gaan verspelen in eenvoudige spelmomenten. "In situaties dat er afspeelmogelijkheden zijn, maar spelers tóch een keuze maken die balverlies brengt en daarmee een dodelijke counter", doceert Van Gaal. "Met drie verdedigers in het centrum zou je al beter gewapend moeten zijn dan met twee. Maar als jij onnodig balverlies lijdt, dan staan je medespelers vaak nog in de opbouw-/aanvalmodus. Wat ook beter moet: spelers moeten beseffen waar op het veld ze wel en niet kunnen dribbelen.”