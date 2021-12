Roger Schmidt ziet zes aanwinsten voor PSV en is klaar voor strijd met Ajax

Vrijdag, 24 december 2021 om 07:23 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 07:51

PSV gaat na achttien competitieduels de feestdagen in als koploper van de Eredivisie. Het team van Roger Schmidt heeft een punt voorsprong op titelverdediger Ajax na de 2-0 zege thuis tegen Go Ahead Eagles. Schmidt sprak na afloop voor het eerst in lange tijd uit dat hij kampioen wil worden. De voorbije maanden zei de coach vaak dat Ajax een veel grotere kans heeft en het ook aan zijn stand verplicht is.

Nu PSV als nummer één de winterstop ingaat, gelooft Schmidt erin. “Ajax is een zeer sterk en gebalanceerd team. Zij hebben het voordeel dat ze financieel meer mogelijkheden hebben, maar het is een open strijd. We kunnen Ajax verslaan. We moeten onze geblesseerde spelers terugkrijgen, deze lijn doortrekken en kampioen worden. We zitten in een goede positie, maar er is altijd ruimte om door te groeien.”

PSV heeft na 18 duels 43 punten verzameld, een meer dan Ajax en vier meer dan Feyenoord. “Sommige momenten moeten we beter gebruiken en de efficiëntie kan beter, maar we mogen blij zijn met waar we nu staan. De spelers doen het goed, we moeten doorzetten tot het einde.” Schmidt verwacht geen stortvloed aan transfers, maar dat betekent niet dat PSV zijn ogen en oren openhoudt op de winterse transfermarkt. “Dat blijven we altijd doen. Er kan altijd een mogelijkheid zijn om iets te doen, maar we moeten daar wel écht beter van worden.”

“Nu zijn we gefocust op het terugbrengen van onze geblesseerde spelers, zes in totaal. We hopen hen in januari weer te begroeten. Daar zitten hele goede spelers bij, met Eran (Zahavi, red), Davy (Pröpper), Noni (Madueke), Ryan (Thomas), Bruma en Ritsu (Doan)", citeerde het Eindhovens Dagblad. Schmidt vond het jammer dat PSV de wintertitel niet kon vieren met de fans in het Philips Stadion. “Gelukkig hebben we ze winst kunnen geven. Dat was vandaag het belangrijkst.”

“Nu kunnen we als koploper vakantie nemen. Het was geen makkelijk jaar voor ons, we hebben 32 wedstrijden in zes maanden gehad. Onze internationals nog meer. Rust nemen is nu belangrijk. Het seizoen is op de helft, dus we hebben nog wel even te gaan.” PSV hervat de competitie op 16 januari met een uitwedstrijd tegen FC Groningen.