Teun Koopmeiners: ‘Wij zijn de grootste dupe geweest van de transfersom’

Vrijdag, 24 december 2021 om 06:56 • Daniel Cabot Kerkdijk

De transfer naar Atalanta heeft de stoutste verwachtingen van Teun Koopmeiners overtroffen. De 23-jarige middenvelder geniet met volle teugen van zijn eerste half jaar in Bergamo na zijn vertrek bij AZ. Het was een emotionele transferzomer die uiteindelijk in een contract tot medio 2026 met de huidige nummer drie van de Serie A resulteerde. De houding van AZ viel Koopmeiners zeer zwaar. “Ik had op meer krediet en medewerking van de club gerekend, meer gehoopt op de morele factor”, stelt de gewezen aanvoerder van AZ.

Nooit kwam er een onvertogen woord uit de mond van Koopmeiners en nooit deelde hij een sneer uit naar de directie. “Dan is het logisch dat ik dacht: hey, gun mij die transfer net effe ietsie meer. Zij wisten ook hoe graag ik de stap wilde maken”, vertelt Koopmeiners vrijdag in gesprek met De Telegraaf. De middenvelder kon zich naar eigen zeggen ‘écht wel in AZ verplaatsen, daar niet van’. “Corona heeft een enorme impact gehad op de club, op het hele voetbal. Spelers werden minder waard, ik ook.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“AZ heeft lang niet zoveel voor mij gekregen dan ze in het pré-coronatijdperk zouden hebben gekregen. Maar ík heb helemaal niks gekregen! Dát zou in niet-coronatijden ook niet zijn gebeurd. Ik, maar ook mijn management, hebben niet meegedeeld in de transfer, wat vrij gebruikelijk is. Wij zijn de grootste dupe geweest van de transfersom.” Het dagblad schrijft dat het meestal om vijftien procent van een transfersom gaat. In dit geval toucheerde de club uit Alkmaar een transfersom van veertien miljoen euro.

Koopmeiners zou het hypocriet vinden om er bij zijn keuze voor Atalanta aan toe te voegen dat hij het niet voor het geld heeft gedaan. “Ik wist welk prachtig salaris er hier op mij lag te wachten. Daarbij: als ik écht heel veel geld had willen verdienen, was ik wel naar Moskou of Engeland gegaan. Die kansen heb ik volop gehad.” Het hele plaatje moest kloppen. “Je kunt bakken met geld verdienen of bij een hele mooie club zitten, maar als je om één uur in de middag naar huis rijdt, dan duurt de dag nog behoorlijk lang.”

“Als je dan in de regen in een verlaten dorp zit waar je de taal niet spreekt, dan word je na verloop van tijd doodongelukkig.” Koopmeiners looft onder meer de structuur van de club. “Ook de mensen, de competitie, de omgeving en de cultuur die mijn vriendin en ik zo graag wilden leren kennen. Daar hebben we ongelooflijk naar uitgekeken. (...) Ik had meer een dorp voor ogen, maar de stad is groter dan ik had verwacht. En welke kant je ook opkijkt, de hele omgeving is een ansichtkaart. Ik zit hier zo goed, de transfer heeft mijn stoutste verwachtingen overtroffen.”

Koopmeiners speelde tot dusver negentien duels voor Atalanta in alle competities: veertien in de Serie A en vijf in de Champions League. Elf keer mocht de Nederlander van trainer Gian Piero Gasperini aan het startsignaal verschijnen. Zijn eerste doelpunt volgde op 30 november in de 4-0 overwinning op Venezia. Tien dagen geleden maakte hij de winnende treffer tegen Hellas Verona (1-2).