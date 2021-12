Benfica wordt op ontluisterende avond pijnlijk geslacht door FC Porto

Donderdag, 23 december 2021 om 23:46 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:08

Benfica is donderdagavond op hardhandige wijze uit de Taça de Portugal geknikkerd. In o Clássico tegen FC Porto werd de ploeg van Jorge Jesus volledig overrompeld en stond na een half uur een 3-0 achterstand op het scorebord. Porto moest de volledige tweede helft met tien man spelen, maar hield zonder al te veel problemen stand. Porto gaat verder naar de kwartfinale en ontvangt Benfica over precies zeven dagen opnieuw in de competitie. Op 23 februari staat de Champions League-kraker tussen Benfica en Ajax op het programma.

Beide trainers gaven blijk van het belang van het bekertoernooi in Portugal en stelden vrijwel hun best mogelijke elftal op. Wel liet zowel FC Porto als Benfica zijn tweede doelman starten. Jesus rouleert bij o Glorioso doorgaans in de voorhoede en koos ditmaal voor Darwin Núñez en Rafa Silva, waardoor Roman Yaremchuk en Haris Seferovic op de bank begonnen.

Benfica liet zich in de openingsfase compleet overdonderen door Porto en keek binnen zeven minuten tegen een 2-0 achterstand aan. Zaidu Sanusi slingerde de bal in de eerste minuut met een indrukwekkende inworp voor het doel, waarna Evanilson uit de kluts van dichtbij binnentikte: 1-0. Kort daarna sloeg Leite een hoge bal weg uit de doelmond, waarna Vitinha op de punt van het strafschopgebied de rebound binnen schoot: 2-0.

Núñez zag aan de overzijde de aansluitingstreffer voor Benfica vanwege miniem buitenspel afgekeurd worden, waarna Porto de score in de 31ste minuut verder vergrootte. Luis Díaz kapte in het strafschopgebied achter zijn standbeen langs zijn tegenstander uit en vond Evanilson, die het van dichtbij afmaakte: 3-0. De doelpuntenmaker moest vlak voor rust met zijn tweede gele kaart van het veld, nadat hij João Mário bij het afschermen van de bal met de arm in het gezicht raakte.

Na rust zocht Benfica met het inbrengen van Yaremchuk, Everton en Seferovic volop de aanval, maar het was Porto dat uit de counter de paal raakte via Mehdi Taremi. Benfica werd in het restant van de wedstrijd twee keer gevaarlijk via kopballen van Nicolás Otamendi, die eerst rakelings over mikte en daarna wél leek te scoren. De treffer hield echter geen stand vanwege buitenspel. Otamendi pakte in de slotfase zijn tweede gele kaart na een harde beuk tegen Díaz en mist daardoor o Clássico van volgende week. Ook een rake vrije trap van Porto-middenvelder Sergio Oliveira werd afgekeurd vanwege hinderlijk buitenspel van Fábio Cardoso.