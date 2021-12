Dusan Tadic én Jurriën Timber worden bekroond voor topjaar

Donderdag, 23 december 2021 om 23:20 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:43

Dusan Tadic en Jurriën Timber zijn donderdagavond in de prijzen gevallen. De Ajacieden werden verkozen tot, respectievelijk, Servisch en Curaçaos Speler van het Jaar. Voor de aanvoerder van Ajax en de Servische nationale ploeg was het de tweede keer dat hij de prijs won. Timber legde voor het eerst beslag op de prijs en bleef onder meer Riechedly Bazoer, Lutsharel Geertruida en Tyrell Malacia voor.

Donderdagavond plaatste Tadic vanuit Belgrado een foto met de trofee in zijn handen op Instagram. “Geweldig en trots gevoel om deze Player of the Year award te winnen! Niet mogelijk zonder mijn teamgenoten en staf van Ajax en Servië”, schrijft de aanvaller bij de foto. Het is de tweede keer dat hij bekroond wordt met de individuele prijs, die hij ook al pakte in 2019.

Timber wordt op dezelfde avond verkozen tot Speler van het Jaar van Curaçao. De verdediger brak in 2021 definitief door bij Ajax en debuteerde bovendien in het Nederlands elftal. In de verkiezing bleef hij Bazoer, die eindigde op de tweede plek, voor. Naast Geertruida en Malacia kreeg ook doelman Eloy Room een plek in de top acht. Kenji Gorré, Anthony van den Hurk en Jarchinio Antonia completeren het lijstje met genomineerden.