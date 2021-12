Kapitale blunder Tom Beugelsdijk wordt Sparta niet fataal

Donderdag, 23 december 2021 om 22:57 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:03

Het duel tussen Sparta Rotterdam en RKC Waalwijk heeft geen winnaar opgeleverd. De laatste Eredivisie-wedstrijd van 2021 werd afgewerkt op Het Kasteel, waar het scorebord na negentig minuten voetbal een 1-1 eindstand aangaf. Tom Beugelsdijk ging gruwelijk de fout in voorafgaand aan de openingstreffer van Jens Odgaard, maar Vito van Crooij voorkwam een nederlaag voor de Rotterdammers. RKC, dat zestien punten heeft, behoudt de vijftiende plek op de ranglijst; Sparta (dertien punten) gaat de winterstop in op de zestiende positie.

Trainer Henk Fraser gooide zijn ploeg afgelopen weekend in de rust om bij een 0-2 achterstand tegen Vitesse. Uiteindelijk knokte Sparta zich terug tot een 2-2 gelijkspel. Onder meer Lennart Thy en Emanuel Emegha moesten tegen de Arnhemmers het veld ruimen, en begonnen ook tegen RKC op de bank. Mario Engels vormde met Van Crooij het spitsenduo. Bij RKC ontbrak Ahmed Touba vanwege familieomstandigheden. Daarnaast kregen Hans Mulder en Michiel Kramer de voorkeur boven Ayman Azhil en Finn Stokkers.

Tom Beugelsdijk geeft al vroeg een kerstcadeau aan RKC... ???? pic.twitter.com/vstch51RIi — ESPN NL (@ESPNnl) December 23, 2021

De wedstrijd golfde op en neer in de openingsfase, al werd er geen levensgrote kans genoteerd. Het duel werd in de 27ste minuut opengebroken door een opzichtige fout. Beugelsdijk wilde de bal terugspelen op doelman Maduka Okoye, maar het ontbrak zijn pass aan snelheid. Odgaard kon eenvoudigerwijs onderscheppen en tekende vervolgens de 0-1 aan. Het was de vierde wedstrijd op rij dat de Deen tot scoren kwam. De laatste RKC’er die dat lukte was Rick Hoogendorp, die in 2005 eveneens in vier achtereenvolgende duels scoorde.

Sparta kwam vijf minuten voor het rustsignaal op gelijke hoogte. Een hoekschop vanaf de rechterkant belandde voorbij de tweede paal voor de voeten van Adil Auassar, die de bal op de rand van het vijfmetergebied klaarlegde voor Van Crooij. De rechterspits kon met één voetbeweging afronden: 1-1. In het tweede bedrijf nam de amusementswaarde af en werd de ban niet meer gebroken. Sparta nam wel initiatief en hoopte via onder meer Mohammed Osman en Giannis Masouras de status quo nog te doorbreken, maar het ontbrak beiden aan fortuin in de afronding. In de slotfase verzuimde invaller Roy Kuijpers een goede kans namens RKC te verzilveren.