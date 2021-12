Vertessen moet van Nilis ‘Nederlander’ worden: ‘Ik denk dat ik Belg blijf’

Donderdag, 23 december 2021 om 21:58 • Jeroen van Poppel

Yorbe Vertessen sloot het kalenderjaar donderdagavond met PSV goed af met een zakelijke overwinning tegen Go Ahead Eagles (2-0). De Belgische aanvaller kreeg van Roger Schmidt een basisplaats, waarvan hij in Eindhoven lang niet altijd verzekerd is. "Als ik niet speel, heeft hij een reden", gaf Vertessen na afloop aan tegenover ESPN.

Eerder deze week kreeg Vertessen van Luc Nilis publiekelijk het advies om 'een halve Nederlander' te worden. Daarmee bedoelde de legende van PSV dat zijn landgenoot meer op moet komen voor zijn kwaliteiten. "Ik denk dat ik nog steeds Belg zal blijven, maar qua doen iets monderiger worden, dat zou voordelig kunnen zijn", gaf Vertessen donderdagavond na de wedstrijd tegen Go Ahead toe. "Ik begrijp wat hij bedoelt: dat ik iets meer recht voor m'n raap moet zijn."

"Ik ben ook best bescheiden en laat alles op me afkomen. Ik zie het allemaal wel", aldus Vertessen. "Natuurlijk probeer ik zoveel mogelijk af te dwingen, maar ik vind het moeilijk om op mijn strepen te gaan staan en te zeggen: 'Ik wil nu een basisplaats.' Nederlanders zijn gewoon rechtuit, dat zit niet zo in mijn aard. Ik probeer er wel wat aan te doen. Vroeger was ik echt véél te lief, liet ik over me heen lopen. Ik heb nu geleerd om toch wel mijn mannetje te staan, maar op sommige momenten is het nog niet genoeg."

Vertessen had dit seizoen pas drie keer een basisplaats in de Eredivisie en viel dertien keer in. "Ik vind het moeilijk om zelf aan te kloppen bij de trainer als ik niet speel", aldus de snelle aanvaller. "Maar meestal komt hij zelf naar mij toe met de reden, en dan weet ik hoe het zit. Dat stelt me wel gerust." Ondanks het winterkampioenschap, durft Vertessen nog niet te zeggen dat PSV in mei met de schaal op het Stadhuisplein staat. "Maar we staan er wel heel goed voor en gaan er alles aan doen."