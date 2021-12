Barcelona verbaast zich over bericht Romano: ‘Al tien dagen geen contact’

Donderdag, 23 december 2021 om 21:49 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:57

Barcelona ontkent dat de contractonderhandelingen met Ousmane Dembélé voorspoedig verlopen. Donderdagochtend schreef transfermarktexpert Fabrizio Romano dat de aanvaller zijn aflopende contract graag zou willen verlengen, maar Barcelona heeft, weet Mundo Deportivo, al tien dagen niets gehoord van Dembélé of zijn zaakwaarnemer, Moussa Sissoko. De club zou de Fransman tot aan de kerst gegeven hebben om de knoop door te hakken.

Het contract van Dembélé loopt medio 2022 af en Sport schreef onlangs nog over een 'verloren zaak' wat betreft zijn aanblijven. De aanvaller zou een flinke sprong willen maken in financieel opzicht en daardoor openstaan voor aanbiedingen van andere topclubs. Donderdag meldde Romano echter dat Dembélé tegen zijn zaakwaarnemer gezegd zou hebben te willen bijtekenen tot juni 2024, terwijl hij tegelijkertijd een aanbod van Newcastle United had afgwezen. Voor Barcelona komt de berichtgeving van Romano als een verrassing.

Newcastle approached Ousmane Dembélé and his agents weeks ago to make a proposal - but the feeling is still optimistic for his contract extension with Barcelona. ?? #FCB #NUFC Barça are confident to reach the final agreement in the next days, and Xavi is pushing to keep Ousmane.