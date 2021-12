Perez ziet lichtpunt bij PSV: ‘Als je het hebt over een kwaliteitsspeler...’

Donderdag, 23 december 2021 om 21:22 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:25

Het spel van PSV tegen Go Ahead Eagles (2-0) kon Kenneth Perez niet echt bekoren, maar Cody Gakpo vormde daar een uitzondering op. De aanvoerder van de Eindhovenaren toonde volgens de analist van ESPN hier en daar zijn uitzonderlijke klasse en besliste de wedstrijd bovendien door de tweede treffer te maken.

"Als je dan zo zit te kijken naar een wedstrijd, waarin het krachtsverschil te groot is, dan let ik toch wel op Gakpo", zei Perez al in de rust van de wedstrijd. "Als je het hebt over een kwaliteitsspeler... Hoe hij passeert, hoe hij op kracht iemand voorbijgaat! Het is niet zomaar voorzetten en kijken waar de bal terechtkomt, nee, het is echt..." Perez maakte die zin niet meer af, maar doelde hierbij op een lage pass van Gakpo richting Yorbe Vertessen, die daarmee op slag van rust een gigantische kans kreeg. De Belg maaide echter wild over.

Zelf vond Gakpo na afloop ook dat PSV niet geweldig speelde. "Voor ons was het belangrijk dat we deze gewoon wonnen en bovenaan zouden eindigen in de eerste seizoenshelft", aldus de linksbuiten. "Je wil het zeker ook spectaculair doen, maar dat zat er niet in vandaag. Dan is het belangrijk dat je hem gewoon pakt en dat hebben we gedaan. Zij gaven goed tegenstand. Gelukkig scoorden we snel, maar uiteindelijk hebben we hem zakelijk gewonnen. We speelden het niet zo goed uit, maar uiteindelijk is het wel 2-0. Dan kunnen we gaan genieten van de kerstdagen."

Gakpo werd gevraagd terug te blikken op de eerste seizoenshelft, waarin PSV zich tot winterkampioen kroonde. "Ik denk dat we bepaalde wedstrijden beter hadden kunnen en moeten spelen", reageerde de aanvaller. "Maar uiteindelijk moeten we aan het eind van de competitie ook bovenaan staan. Daar gaan we hard voor werken als we terugkomen." Tot slot had Gakpo een boodschap voor de fans van PSV: "Ik wil iedereen bedanken voor de steun, ook al zaten jullie thuis. In het begin van het seizoen was het natuurlijk wel volle bak, we hebben genoten van jullie zolang jullie er waren. Ik hoop jullie allemaal snel weer te zien. Geniet van de feestdagen gelukkig nieuwjaar alvast."