Mwene en Gakpo schieten PSV naar winterkampioenschap

Donderdag, 23 december 2021 om 20:38 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:48

PSV mag zich winterkampioen van de Eredivisie noemen. De ploeg van Roger Schmidt won zonder al te groots te spelen vrijwel moeiteloos van Go Ahead Eagles. Phillipp Mwene scoorde al vroeg in de wedstrijd uit een fraai afstandsschot, waarna Cody Gakpo het in de tweede helft besliste: 2-0. PSV gaat met één punt voorsprong op Ajax en vier op Feyenoord de winterstop in, terwijl Go Ahead Eagles overwintert op plek elf.

Yorbe Vertessen en Carlos Vinícius namen bij PSV de plekken in van Bruma en Ritsu Doan, die afgelopen zondag beiden geblesseerd uitvielen tegen RKC Waalwijk. Go Ahead probeerde vanaf het startsignaal compact te verdedigen, maar moest binnen negen minuten een tegentreffer incasseren. Mwene dribbelde een aantal meter van rechts naar binnen en plaatste de bal van achttien meter met links precies in de verre hoek: 1-0.

PSV raakte in de 28ste minuut André Ramalho kwijt. De enkel van de Braziliaanse verdediger klapte dubbel na een duel met Iñigo Córdoba. Vijf minuten later stuitte Mario Götze vanbinnen het strafschopgebied op de handen van Warner Hahn, waarna Cody Gakpo de rebound hard naast vlamde. In de slotseconde van de eerste helft kreeg Vertessen een gigantische mogelijkheid na een lage voorzet van Gakpo, maar de Belg schoot in alle vrijheid huizenhoog over.

Tien minuten na rust kreeg ook Carlos Vinícius na opnieuw goed werk van Gakpo een een grote kans. De spits van PSV schoot recht voor het doel echter op Wahn. PSV kwam twintig minuten voor tijd tegen tien man te spelen, toen Joris Kramer rood kreeg voor het neerhalen van de doorgebroken Vertessen. Scheidsrechter Dennis Higler had de beelden aan de zijlijn nodig om tot die beslissing te komen.

Kort daarop schoot Gakpo rakelings naast uit een lage voorzet rakelings naast, waarna ook Go Ahead zich in aanvallend opzicht liet zien. Een gevaarlijk indraaiende vrije trap van Philippe Rommens werd op het laatste moment uit het doel getikt door Joël Drommel, waarna Luuk Brouwers uit de daaropvolgende hoekschop net naast kopte. PSV besliste de wedstrijd even later via Gakpo, die bij de tweede paal kon binnentikken na goed voorbereidend werk van invaller Maximiliano Romero: 2-0. Mauro Júnior schoot daarna van dichtbij op de lat.