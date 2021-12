Het wonderkind dat Jorge Mendes hoogstpersoonlijk naar Liverpool wil brengen

Zondag, 26 december 2021 om 00:00 • Tom Rofekamp

In samenwerking met Goal licht Voetbalzone geregeld jonge spelers uit die het in de toekomst ver kunnen schoppen of nu al hun sporen verdienen in het (inter)nationale topvoetbal. Deze keer gaat de aandacht uit naar de negentienjarige Fábio Carvalho. De middenvelder heeft op deze leeftijd al een sleutelrol bij het Fulham dat bovenaan de Championship staat. Carvalho’s contract loopt deze zomer echter af en zo’n beetje iedere Europese topclub aast op zijn krabbel.

Ryan Sessegnon maakte op 8 augustus 2019 voor 27 miljoen euro definitief de overstap van Fulham naar Tottenham Hotspur. Na ruim tweeëneenhalf jaar transferperikelen betekende het eindelijk witte rook voor het supertalent, dat al op zestienjarige leeftijd debuteerde in de hoofdmacht van the Cottagers. Sessegnon had ten tijde van de transfer inmiddels de titels ‘jongst scorende speler in de Championship ooit’, ‘eerste speler geboren in het huidige millennium die scoort in de Championship én de Premier League’ en ‘beste speler in de Championship in het seizoen 2017/18’ op zijn naam staan. Onder anderen.

Iedereen bij Fulham was dan ook lyrisch over Sess. Toenmalig ploeggenoot Neeskens Kebano noemde de linksback annex vleugelaanvaller ‘de toekomst van het Engelse voetbal’; oud-collega Stefan Johansen ‘wist voor 99 procent zeker’ dat Sessegnon de top zou bereiken. Een dergelijk talent was zeldzaam op Craven Cottage, iets wat Fulham zeker niet voor lief moest nemen. 27 miljoen was in dat opzicht maar een habbekrats.

Mei 2021. Bijna twee seizoenen en een promotie naar de Premier League later staat Fulham met 2-0 achter bij Chelsea op Stamford Bridge. De bezoekers zijn nog maar één duel verwijderd van een nieuwe afdaling naar de Championship: de tweede in drie jaar. Met nog twaalf minuten op de klok houdt vierde official Robert Jones het wisselbord omhoog. Een jongen met nummer 48 op zijn shirt, ene Fábio Carvalho, mag op achttienjarige leeftijd zijn competitiedebuut voor Fulham maken.

Carvalho, een vernuftige aanvallende middenvelder, kan een nederlaag en degradatie niet voorkomen - die wordt de week daarop beklonken met een 0-2 nederlaag tegen Burnley. Wél krijgt hij zijn kansen in de basis bij de resterende Premier League-duels van dat seizoen. De jongeling pakt ze met beide handen aan. Carvalho tekent tegen Southampton (3-1 verlies) met een kiezelhard schot in het doeldak voor zijn eerste treffer in de hoofdmacht en maakt ook indruk tijdens het slotduel met Newcastle United (0-2 verlies). Zijn potentie is voor iedereen zichtbaar. Heeft Fulham zó snel alweer een groeibriljant te pakken?

De inmiddels negentienjarige Carvalho kwam in 2014 op de Fulham Academy terecht. De jeugdinternational van Engeland werd geboren in Lissabon en speelde van 2010 tot 2013 ook in zijn geboorteland, bij Benfica. Toen zijn ouders besloten naar Engeland te verhuizen, belandde Carvalho bij de amateurs van Balham. Daar werd het talent nog geen jaar later opgepikt door Fulham, waar de rups zich écht begon te ontpoppen.

Carvalho brak als vijftienjarige door bij de Onder 18 en banjerde drie jaar lang heen en weer tussen daar en de Onder 23. Hij kon elk seizoen prima cijfers overleggen, maar met name in het laatste seizoen (2020-21) maakte de technicus indruk. In dertien duels in de Premier League 2 produceerde de aanvallende middenvelder liefst elf goals en acht assists. Zijn debuut in het eerste elftal later dat seizoen mocht dan ook geen wonder meer heten.

De nieuwe Fulham-trainer Marco Silva (die de na de degradatie ontslagen Scott Parker had opgevolgd) was evengoed overtuigd. Carvalho mocht starten in de eerste vijf duels van het nieuwe seizoen en produceerde daarin drie goals en een assist, voordat hij geblesseerd raakte aan zijn voet. Na een revalidatie van negen weken keerde de middenvelder afgelopen november terug in de basis tegen Barnsley (4-1 winst) en wist gelijk weer het net te vinden. Sindsdien is Carvalho een sleutelspeler in het Fulham dat met 45 punten uit 23 duels regelrecht afkoerst op promotie naar de Premier League.

Carvalho krijgt alle vrijheid in het 4-2-3-1 systeem van Silva, waarin hij naar alle hartenlust tussen de linies kan bewegen. Als beweeglijke nummer tien maakt hij de nodige goals, creëert hij menig kans, maar is hij ook niet te beroerd om de bal op te halen wanneer de situatie daarom vraagt. Carvalho vraagt veel van zichzelf, beaamt ook Huw Jennings, directeur van de jeugdopleiding van Fulham. “Fábio is toegewijd aan zelfontwikkeling. In de komende jaren wil hij meedoen om de Ballon d’Or.”

Een dergelijke prijs win je niet bij Fulham, zal Carvalho geconcludeerd hebben. Zijn huidige contract loopt eind juni af en de spelmaker lijkt niet welwillend tegenover een verlenging te staan. Daardoor ging de geruchtenmolen lopen: Real Madrid, Barcelona, Chelsea en Liverpool zouden achter Carvalho aanzitten. Zaakwaarnemer Jorge Mendes – die onder meer Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva en James Rodríguez in zijn stal heeft – wil hem naar verluidt zelfs hoogstpersoonlijk naar laatstgenoemde club loodsen.

De vraag is niet óf, maar wanneer Carvalho vertrekt. Dat zou het grote verschil met Sessegnon kunnen zijn. De huidig speler van Tottenham Hotspur loodste zijn voormalige club Fulham niet alleen naar de Premier League, maar bleef er ook nog een volledig seizoen hangen voor hij vertrok. Carvalho lijkt meer haast te hebben en komende zomer al zijn koffers te willen pakken. Waar de reis ook naartoe gaat, the sky is the limit voor het wonderkind. Aldus Marco Silva.