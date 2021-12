Rachid Ghezzal maakt met heerlijke pegel het verschil voor Besiktas

Donderdag, 23 december 2021 om 19:56 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:04

Besiktas heeft donderdagavond een flinke stap omhoog gezet in de Süper Lig. De ploeg van Sergen Yalçin rekende met de nodige moeite af met laagvlieger Göztepe: 2-1. Dat was te danken aan Rachid Ghezzal, die de wedstrijd met een lekker afstandsschot besliste. Met tien man sleepten Kara Kartallar met de nodige moeite de zege uit het vuur. Besiktas klimt vier plekken en staat nu zevende.

De eerste helft stond bol van spektakel voor beide doelen. In de derde minuut zag de defensie van Besiktas Cherif Ndiaye over het hoofd, waarna de spits van Göztepe vanbinnen het strafschopgebied kon raak schieten: 0-1. De thuisploeg dacht na twintig minuten terug te komen via de doorgebroken Michy Batshuayi, maar de Belg zag zijn doelpunt afgekeurd worden wegens buitenspel. Tien minuten later zette Cyle Larin een geldige gelijkmaker op het scorebord, nadat de linkerspits de bal panklaar kreeg neergelegd door een heerlijke aanraking van Oguzhan Özyakup: 1-1.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Göztepe kreeg op slag van rust een penalty, nadat Besiktas-verdediger Francisco Montero in de rug liep bij Kerim Alici. Soner Aydogdu besloot vanaf de strafschopstip rechtdoor te schieten, waardoor Ersin Destanoglu de penalty kon keren. Een kwartier na rust werd Besiktas door Ghezzal op voorsprong gezet. De rechteraanvaller omspeelde zijn directe tegenstander en schoot op achttien meter van het doel heerlijk raak: 2-1.

In de slotfase raakte diezelfde Ghezzal uit een vrije trap de paal. Besiktas moest acht minuten voor tijd verder met tien man na een tweede gele kaart voor Valentin Rosier, die een veelbelovende aanval onderbrak. David Tijanic kreeg in blessuretijd een enorme kans op de gelijkmaker, maar volleerde naast.