‘Of ik lekker binnenkwam bij Ajax? Ze hadden net Tadic gekocht voor 15 miljoen’

Vrijdag, 24 december 2021 om 10:54 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:54

Ryan Babel, Jurriën Timber, Noah Fadiga, Ruben Kluivert en Kik Pierie maken dit jaar kans op de titel Fashion Player 2021. Een van hen mag zich straks de best geklede voetballer van het jaar noemen. In een vijfdelige reeks laat Voetbalzone als officiële mediapartner van de Fashion Player Award 2021 steeds een van de genomineerden aan het woord. In deze aflevering gaat de aandacht uit naar Kik Pierie. De verdediger gold lange tijd als veelbelovend talend, maar wacht door een slepende rugblessure nog altijd op zijn absolute doorbraak. Na sc Heerenveen en Ajax speelt hij momenteel op huurbasis bij FC Twente.

Door Mart Oude Nijeweeme en Kalum van Oudheusden

Wie niet beter zou weten, zou denken dat Kik Pierie plots van het voetbaltoneel is verdwenen. De verdediger speelde op 25 april zijn laatste wedstrijd namens FC Twente en zag hoe het vervolgens angstvallig stil werd rond zijn persoon. Lichte pijntjes leken daar in eerste instantie de oorzaak van, maar inmiddels wacht de mandekker nog altijd op zijn eerste minuten van het seizoen. "Uit de MRI's bleek dat er meer irritatie zat dan we verwacht hadden", vertelt Pierie. Wat begon met een onschuldige draai, groeide uit tot een rugblessure die hem al geruime tijd aan de kant houdt. Zwemmen, wandelen, slapen. Wat hij ook deed, de pijn bleef.

"Het resulteerde uiteindelijk in een periode van revalidatie. Dat heeft lang geduurd en dat is vervelend, want je weet niet waar je aan toe bent. Normaal gaat alles vanzelf, maar opeens was dat niet meer het geval. Ik kon niet eens van zij wisselen als ik in bed lag. Ik heb veel afleiding gezocht." Pierie begon aan de studie business en ondernemerschap, volgde meditatie gericht op zijn ademhaling en pakte vooral zijn rust. "Ik was niet elke dag op de club, daar heb ik niks te zoeken. Maar ik probeerde er wel elke week even te zijn, even ouwehoeren en een spelletje spelen. Onder de jongens zijn. Trainen deed ik ergens anders. Ik ben heel blij dat ik nu weer dingen op het veld kan doen. Ik voel me weer voetballer."

"Kik Pierie, poeh. Ik moest even Googelen wat zijn huidige status is. Was hem totaal vergeten", was een veelzeggende comment onder een recent verschenen artikel op Voetbalzone over de Fashion Player Award. "De groepscohesie heb ik echt gemist", erkent Pierie. "Het ouwehoeren, de grapjes in de kleedkamer. Ik kijk er naar uit om dat weer te ervaren. Wanneer dat gaat gebeuren? Het heeft geen zin om ver vooruit te kijken. Ik moet eerst zorgen dat ik fit word en weer minuten ga maken. Ik ben heel blij dat ik nu weer op het veld sta."

Pierie gold lange tijd als een van de grootste talenten van het land en stond in 2019 op de twintigste plek op een lijst van L'Équipe met grootste talenten van de Europese velden. De verdediger eindigde daarmee onder meer boven Erling Braut Haaland, Alexander Isak, Mason Mount en Ferran Torres. "Of ik daarmee lekker binnenkwam bij Ajax? Een jaar eerder kochten ze Tadic voor vijftien miljoen, dus zo zag ik het niet meteen", blikt Pierie terug op zijn overgang van Heerenveen naar Ajax. "Misschien had mijn goal in de ArenA er iets mee te maken, ik weet het niet." Pierie hielp Heerenveen in 2019 eigenhandig aan een punt in de Johan Cruijff ArenA door in een knotsgek duel in de slotfase de 4-4 achter Kostas Lamprou te werken.

Het avontuur in Amsterdam liep voor Pierie echter uit op een enorme deceptie. De centrale verdediger kwam niet voor in de plannen van trainer Erik ten Hag en sloot zich aan bij het beloftenelftal. "Ik stond voor een keuze, verlengen bij Heerenveen of een stap maken. Ajax, PSV en AZ toonden interesse, met PSV en Ajax heb ik gesproken. In mijn ogen zou de stap naar Ajax mij het meeste brengen, dat bleek niet zo te zijn. Na de voorbereiding werd al snel duidelijk dat ik niet meteen in de plannen voorkwam. Dat vond ik lastig. Bij Heerenveen was ik bepalend. Die klap kwam vrij hard aan, had er moeite mee om dat te verwerken. Desondanks sta ik nog steeds achter mijn keuze en ben ik blij dat ik de stap heb gemaakt."

Voor Pierie kwam het verlossende telefoontje uit Enschede toen hij met een vriend zat te lunchen in Amsterdam. "Ik werd gebeld door een onbekend nummer", weet hij nog. "Dat bleek Ron Jans te zijn. Toen Ajax aangaf dat ik niet veel aan spelen toe zou komen, heb ik meteen geschakeld en met mijn zaakwaarnemer gesproken. Een paar dagen later belde Ron. Twente wilde mij huren. Daarna duurde het een dag of twee en was het rond. Daar heb ik niet lang over nagedacht, ik zag het als een kans om weer te laten zien wat ik kan." Pierie werkt graag onder Jans en beschouwt hem als een 'mensenmens'. "Hij kijkt naar hoe iemand is als mens, dat is fijn. Hij nodigt nieuwe spelers thuis uit om mee te eten en kijkt verder dan zijn neus lang is. In de voetballerij is dat best bijzonder, weet ik."