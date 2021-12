Rarko: ‘Dat is de nieuwe Ronaldo, met acht longen en een fantastisch schot’

Donderdag, 23 december 2021 om 19:24 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:27

Begin komend jaar wordt in Nederland UEFA Futsal EURO 2022 georganiseerd. In aanloop naar dit toernooi gaat presentator Mounir Boualin in Futsal Fanatics op bezoek bij bekende gezichten met een grote liefde voor zaalvoetbal. In de derde aflevering gaat hij langs bij Reginio Resida, beter bekend als ‘Rarko’, die al een tijdje succes boekt op YouTube. Rarko maakt voornamelijk video’s, maar is daarnaast een verdienstelijk zaalvoetballer. De rappe dribbelaar schopte het zelfs tot drie interlands in Jong Oranje.

Rarko begon net als menig andere zaalvoetballer eerst op het veld. Door zijn geringe lengte besloot hij, op aandringen van zijn zus, op zijn vijftiende voor futsal te kiezen. De kleine aanvaller werd al snel opgepikt door topclub TPP Rotterdam (nu Feyenoord Futsal) en doorliep daar de jeugdopleiding. Hij haalde zelfs Jong Oranje en verkaste in 2018 naar competitiegenoot Groene Ster uit Vlissingen. Na een zware achillespeesblessure haalde Feyenoord Futsal hem in 2020 terug op het oude nest.

De meest memorabele gebeurtenis uit zijn carrière was een interland van Jong Oranje in 2015. “Ik was vier dagen weg met Jong Oranje, naar Polen. Ik heb alleen maar pindakaas gegeten. Ik vertrouwde dat eten daar niet, ik miste het eten dat mijn oma maakte. We kregen ook kleding, ik dacht dat ik die mocht houden. Ik zag mezelf al in dat trainingsjack lopen thuis. Aan het eind van de dag moesten we het toch inleveren, maar de sokken heb ik niet teruggegeven. Sorry KNVB.”

Rarko schopte het nog niet tot het ‘grote’ Oranje, al wijt hij dat aan het gebrek aan kansen: “Max (Tjaden, red) is een goede bondscoach. Maar ik zeg het je eerlijk, hij mag me best een interland gunnen. Kan ik mooi op de foto, het Wilhelmus zingen en het echte shirt dragen. Al zou ik die aan het eind van de dag waarschijnlijk ook moeten inleveren, haha!”

Over het huidige Nederlands futsalelftal is Rarko vooral lovend: “Ik heb veel respect voor die jongens. Ze krijgen vaak veel kritiek van de mensen thuis, maar tegen hen zou ik wil zeggen: ‘Ga jij er dan staan’. Jamal el Ghannouti, kijk hoe oud hij is (38, red). Die man strijdt nog steeds. Soufian Charraoui is echt de nieuwe Ronaldo, hij heeft acht longen en een fantastisch schot. En Karim Mossaoui is een beetje de Hakim Ziyech van het futsal. Ik zie ze echt het EK winnen.”