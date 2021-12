De reden dat Gavi zijn veters niet strikt tijdens wedstrijden is zeer opvallend

Donderdag, 23 december 2021 om 19:10 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:23

Pablo Martín Páez Gavira, beter bekend als Gavi, speelt zijn wedstrijden bij Barcelona met losse veters. Het werd al meermaals opgemerkt in de internationale media, maar nooit was er duidelijkheid over de reden achter de opmerkelijke ‘keuze’. Volgens Marc Marbà, journalist van onder meer Betevé en FutbalCat Radio, is het spelen zonder gestrikte veters geen keuze, maar kán de middenvelder simpelweg zijn veters niet strikken. Op Instagram stak Nico González al eens de draak met zijn ploeggenoot.

Het is inmiddels geen nieuw beeld meer: Gavi die speelt met losse schoenveters. In het verleden werd al gespeculeerd over de reden waarom de zeventienjarige middenvelder niet de moeite nam om zijn veters te strikken. “Hij heeft dusdanig veel zin om te gaan spelen dat hij geen tijd wil verliezen aan het strikken van zijn veters”, zei een jeugdtrainer van Real Betis al eens in gesprek met Betevé. Marbà, geciteerd door Mundo Deportivo, heeft dus onthult dat de Andalusiër nooit geleerd heeft om zijn veters te strikken.

De Instagram Story van Nico González

Na afloop van het Champions League-duel met Dynamo Kiev (0-1) plaatste Nico een Instagram Story om een sneertje uit te delen aan Gavi. Op de Story is te zien hoe Nico knielend de veters van zijn ploeggenoot strikt. “Het wordt tijd om het eens te leren”, voegt Nico aan de foto toe. Gavi repostte de Story even later en reageerde met een knipoog. “Het ligt aan de handschoenen, bro...”

Gavi maakte in 2015 de overstap van de jeugdopleiding van Real Betis naar Barcelona. Ronald Koeman haalde de middenvelder, die de afgelopen periode ook meermaals ingezet werd als aanvaller, aan het begin van dit seizoen bij de A-selectie. Inmiddels heeft Gavi reeds 21 officiële duels in het shirt van los Azulgrana gespeeld. In totaal was hij een keer trefzeker en verzorgde hij drie assists.