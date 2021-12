Donderdag, 23 December 2021

Bod van 30 miljoen pond op Dest is aanstaande

Stefan de Vrij heeft nog geen akkoord met Internazionale over een nieuw contract. Zaakwaarnemer Mino Raiola gaat vermoedelijk in de komende maanden in gesprek met de clubleiding. (Diverse Italiaanse media)

Lazio is op zoek naar een linksback. Het salaris van Layvin Kurzawa van Paris Saint-Germain is vermoedelijk te hoog om te evenaren, waardoor ook Patrick van Aanholt van Galatasaray in beeld is. (La Gazzetta dello Sport)

Behalve Bayern München heeft ook Chelsea belangstelling voor Sergiño Dest. De Premier League-club overweegt zich bij Barcelona te melden met een bedrag van 30 miljoen pond, omgerekend circa 36,6 miljoen euro. (Daily Express)

De Noorse kampioen Bodö/Glimt heeft belangstelling voor Runar Espejord, die momenteel door sc Heerenveen wordt verhuurd aan zijn oude club Tromsö IL. Het perspectief in Friesland is zeer beperkt voor de spits. (Voetbal International)

Dele Alli heeft de mogelijkheid om in januari over te stappen naar Newcastle United of West Ham United. De aanvallende middenvelder van Tottenham Hotspur komt de laatste maanden weinig aan spelen toe, al stond hij zondag tegen Liverpool in de basis. (Eurosport)