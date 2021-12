Schmidt gaat met Vertessen en Vinícius voor winterkampioenschap

Donderdag, 23 december 2021 om 17:38 • Tom Rofekamp • Laatste update: 17:40

Roger Schmidt heeft de opstelling bekendgemaakt voor het duel met Go Ahead Eagles van donderdagavond. Yorbe Vertessen en Carlos Vinícius nemen de plekken in van Bruma en Ritsu Doan, die afgelopen zondag beiden geblesseerd uitvielen tegen RKC Waalwijk. Bij winst komt PSV weer op één punt voorsprong van Ajax en kroont de club uit Eindhoven zich tot winterkampioen. Het duel in het Philips Stadion vangt aan om 18.45 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Dennis Higler.

Door de entree van Vinícius verhuist Cody Gakpo weer naar de linkerflank bij PSV. Tegen RKC stond de international van Oranje nog in de spits. Vertessen neemt 'gewoon' de plek van Doan over op rechtsbuiten. Net als in Waalwijk staat Mario Götze op tien, met een blok van Eric Gutiérrez en Ibrahim Sangaré achter zich. Mauro Júnior, Olivier Boscagli, André Ramalho en Philipp Mwene vormen de defensie voor doelman Joël Drommel, die ondanks zijn twijfelachtige spel nog altijd het vertrouwen krijgt van Schmidt.

De missie van Kees van Wonderen is duidelijk: tegenhouden. De trainer van Go Ahead Eagles begint ogenschijnlijk met een 5-3-2 formatie aan het duel in Eindhoven en hoopt daarmee een stunt te behalen. PSV kent vooralsnog echter een goede tegenstander in de club uit Deventer. Van de afgelopen 25 thuisduels won PSV er 22 en verloor de club er niet een.

Opstelling PSV: Drommel; Mwene, Ramalho, Boscagli, Mauro Júnior; Gutiérrez, Sangaré; Gakpo, Götze, Vertessen; Vinícius

Opstelling Go Ahead Eagles: Hahn; Lucassen, Nauber, Idzes, Kramer, Kuipers; Rommens, Botos, Brouwers; Oratmangoen, Córdoba