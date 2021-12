Erik ten Hag openhartig: ‘Ik moet toegeven dat het mij verdriet heeft gedaan’

Donderdag, 23 december 2021 om 16:00 • Dominic Mostert

De incidenten rondom André Onana en Quincy Promes hebben Erik ten Hag 'verdriet gedaan', erkent de trainer van Ajax in een interview NRC Handelsblad. Onana was negen maanden geschorst vanwege het innemen van een verboden middel, terwijl Promes in zijn laatste seizoen bij Ajax werd verdacht van een steekincident; inmiddels is wordt hij ook daadwerkelijk vervolgd voor poging tot doodslag en zware mishandeling.

Ten Hag vindt dat Ajax beide kwesties 'goed heeft aangepakt'. Een juridisch team van de club ondersteunde Onana tijdens diens beroepszaak bij sporttribunaal CAS, terwijl Promes ondanks de verdenking een volwaardig lid bleef van de selectie. "Ik moet toegeven dat het mij verdriet heeft gedaan. André en Quincy moeten de consequenties aanvaarden, maar ik had beiden een grotere bijdrage aan Ajax gegund", zegt Ten Hag, die verder zegt dat de incidenten rondom Onana en Promes buiten zijn macht lagen.

"Je hebt met mensen te maken, niet met robots. Mensen maken fouten en hebben onvolkomenheden. Je probeert dingen voor te zijn als coach, maar dat lukt niet altijd", geeft Ten Hag aan. "De vervolging van Promes doet het imago van het team geen goed, de schuldvraag even daargelaten. En het team moet ik beschermen. Hetzelfde geldt voor Onana, al is zijn fout van een totaal andere orde. Ik hoop dat beide spelers hebben geleerd van hun fouten en die lessen meenemen in hun verdere carrière en leven."

Ten Hag zegt zichzelf niets te verwijten. Hij vindt het belangrijk om zich als trainer te bekommeren om het persoonlijk welzijn van zijn spelers, maar vindt niet dat hij ergens tekortschoot. "Nee. Quincy ken ik al langer, die is onder mijn ogen volwassen geworden. Zijn verantwoordelijkheden werden groter, hij kreeg een vrouw en kinderen. Natuurlijk praat ik met hem over allerlei aspecten van het leven, maar uiteindelijk maakt hij zijn eigen afwegingen en keuzes", maakt Ten Hag duidelijk.