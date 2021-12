Josep Guardiola overwoog geen moment om grote transfer te blokkeren

Donderdag, 23 december 2021 om 15:41 • Tom Rofekamp • Laatste update: 16:11

Josep Guardiola kan leven met het aanstaande vertrek van Ferran Torres naar Barcelona. De manager van Manchester City wil alleen gemotiveerde spelers in zijn selectie en houdt daarom een transfer niet tegen. Ondanks dat the Citizens al niet ruim in de aanvallers zitten, denkt Guardiola geen vervanger voor Torres te hoeven halen.

Volgens Fabrizio Romano zijn Barcelona en Manchester City akkoord over een transfer van 55 miljoen euro vast, plus eventuele bonussen ter waarde van 10 miljoen euro. Guardiola wil echter nog niets bevestigen.. "Txiki (Begiristain, sportief directeur van Manchester City, red.) heeft me nog niks verteld. Ik weet dat ze aan het onderhandelen zijn. Ik denk dat ze dichtbij zijn, dat is alles. Txiki heeft me nog niet gebeld of ge-sms't dat het rond is."

Guardiola gaat desondanks toch in op de kwestie-Torres. De Spaanse oefenmeester er geen moment aan gedacht om voor de transfer te gaan liggen, zo zegt hij. "Ik wil blijdschap voor mijn spelers. Als je niet blij bent moet je vertrekken. Wij zijn geen club waarbij de directeur en president 'nee' zeggen als je weg wil. Als je denkt ergens anders gelukkiger te worden, moet je gaan. Carrières zijn kort, op een dag is het over."

"Als Torres weg wil, is dat absoluut geen teleurstelling", oordeelt Guardiola. De voormalig coach van Barcelona voegt daar nog aan toe 'dat het haast onmogelijk is om nee te zeggen' tegen zijn oude club. Met het vertrek van Torres worden de aanvallende opties van Guardiola nog beperkter dan ze al zijn. Alleen Raheem Sterling, Gabriel Jesus, Bernardo Silva, Riyad Mahrez en Phil Foden blijven over, met alleen Jesus als 'pure' spits. Desondanks wil Guardiola niet aan een vervanger van Torres: "Nee, we gaan geen aanvaller aantrekken in januari."