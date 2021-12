Aanhangers van Lionel Messi reageren boos op tweet Ajax: ‘Verwijder dit’

Donderdag, 23 december 2021 om 14:57 • Dominic Mostert • Laatste update: 16:20

Supporters van Lionel Messi zijn niet blij met een tweet van Ajax, waarin wordt geschreven dat Dusan Tadic een recordaantal assists heeft bijgeschreven in 2021. Volgens de gegevens van de club bereidde Tadic in dit kalenderjaar 37 keer een doelpunt voor, waarmee hij het record van Messi uit 2011 (36) zou hebben verbroken. Op sociale media is een grote discussie losgebarsten over de juistheid van de cijfers.

Sommige supporters van Messi, die stellen dat Ajax de tweet moet verwijderen, claimen dat de club oefenwedstrijden meetelt en dat Messi in 2011, inclusief vriendschappelijke wedstrijden, 40 assists gegeven zou hebben. Tadic gaf een assist in de oefenwedstrijd tegen Leeds United (4-0 zege op 4 augustus). Maar er zijn ook andere argumenten in te brengen tegen de statistiek van Tadic. Zo schrijven sommige statistiekenwebsites een assist bij als een eigen doelpunt wordt gemaakt uit de voorzet van de betreffende speler. Dat gebeurde bijvoorbeeld tijdens Ajax - Borussia Dortmund (eigen doelpunt Marco Reus) en Feyenoord - Ajax (eigen doelpunt Marcos Senesi).

Opta, misschien wel het bekendste statistiekenbureau, kent bij eigen doelpunten géén assist toe. Ook een speler een vrije trap of penalty verdient, doordat hij een handsbal van de tegenstander inleidt of doordat een overtreding op hem wordt gemaakt, krijgt hij geen assist toegekend. Wel wordt een assist bijgeschreven als een speler een ploeggenoot uitzoekt, de bal van richting wordt veranderd en vervolgens toch bij de ploeggenoot belandt. Dan moet worden vastgesteld dat de bal 'waarschijnlijk' ook zonder de aanraking terecht zou zijn gekomen bij de ploeggenoot.

Voetbalzone hanteert doorgaans de gegevens van Opta als het aankomt op wedstrijdstatistieken. Volgens de telling van Opta gaf Tadic in het jaar 2021 in totaal 35 assists: 25 in de Eredivisie, 2 in de Europa League, 1 in de Champions League, 1 in de TOTO KNVB Beker en 6 in WK-kwalificatiewedstrijden voor Servië. Voor Messi stokte de teller in 2011 op 28 assists: 16 in LaLiga, 5 in de Champions League, 2 in de Supercopa, 1 op het WK voor clubteams, 1 in de UEFA Supercup en 3 op de Copa América, namens Argentinië. Opta had in 2011 nog geen gegevens van Zuid-Amerikaanse WK-kwalificatiewedstrijden, maar andere bronnen kennen Messi daarvoor één assist toe. In vriendschappelijke interlands worden Messi door andere bronnen vijf assists toegekend, waardoor zijn totaal ook op 35 zou komen.

Dusan Tadic had 35 assists in official games in 2021. Messi had 36 assists in official games in 2011. Those two extra assists were in club friendlies, club friendly tallies are never considered in any “world records.” Delete this. — MC (@CrewsMat10) December 23, 2021