Erik ten Hag wordt bij Ajax herenigd met FC Utrecht-icoon

Donderdag, 23 december 2021 om 14:45 • Tom Rofekamp • Laatste update: 15:10

Jean-Paul de Jong is de nieuwe trainer van Ajax Onder 18, zo meldt de club via zijn officiële kanalen. De 51-jarige oefenmeester vult daarmee de vacature die ontstond door het vertrek van Dave Vos naar Rangers. De Jong keert zo terug bij de club waar hij tussen 1987 en 1989 al in de jeugdopleiding actief was. Ook wordt hij herenigd met Erik ten Hag, wiens assistent-trainer hij was bij FC Utrecht tussen 2015 en 2018.

Ondanks het Ajax-verleden van de Jong is de geboren Utrechter vooral een icoon in de Domstad. De Jong speelde tussen 1993 en 2007 voor de plaatselijke FC, voordat hij er acht jaar later rechterhand werd van Ten Hag. Toen de huidige oefenmeester van Ajax in januari 2018 naar Amsterdam vertrok, mocht De Jong het roer bij Utrecht overnemen. Dat werd geen onverdeeld succes: in september van hetzelfde jaar werd het contract van de trainer alweer ontbonden.

Tussen 2019 en 2020 trainde de De Jong Roda JC nog zeven maanden, voor hij in februari van dat laatste jaar wéér werd ontslagen. Sindsdien zat de nieuwbakken jeugdcoach van Ajax zonder werk. De Jong geeft op de site van de club erg veel zin te hebben in de nieuwe klus: "De jaren in de jeugdopleiding bij Ajax zijn heel waardevol geweest voor mijn carrière als speler en trainer. Het is dan ook mooi om nu terug te zijn in de rol van hoofdtrainer bij Ajax Onder 18, om de huidige talenten weer een stap verder richting het eerste elftal te helpen. Ik kijk dan ook heel erg uit naar de samenwerking met het team en de staf."

Hoofd jeugdopleiding van de Amsterdammers Saïd Ouaali is evengoed positief gestemd. "We zijn heel blij dat Jean-Paul ons wil komen versterken en dat de belangrijke functie bij Ajax Onder 18 nu weer ingevuld is. Jean-Paul heeft zelf in de jeugdopleiding van Ajax gespeeld en heeft affiniteit met onze filosofie en werkwijze, dus ik weet zeker dat hij een waardevolle toevoeging zal zijn aan onze jeugdopleiding.”