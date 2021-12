Sky Sports: geen plannen voor vertrek Steven Bergwijn naar Ajax

Donderdag, 23 december 2021 om 14:22 • Tom Rofekamp • Laatste update: 14:24

Steven Bergwijn heeft toekomst bij Tottenham Hotspur. De 24-jarige aanvaller, die in de nadrukkelijke belangstelling staat van onder andere Ajax, maakt de laatste weken een goede indruk op trainer Antonio Conte. De oefenmeester ziet een belangrijke rol voor Bergwijn weggelegd, waardoor een vertrek uit Londen voorlopig niet in de plannen lijkt voor te komen

Bergwijn opende woensdag nog de score in het EFL Cup-duel met West Ham United (2-1 winst). Ook gaf de buitenspeler de assist voor de winnende treffer. "Hij speelde heel erg goed", zei Conte achteraf over de wedstrijd. De Italiaan prees vervolgens de fitheid van Bergwijn en zijn prestaties op de training. "Ik denk dat de afgelopen weken waarin we zoveel spelers missen door corona mij en Steven goed hebben laten begrijpen wat ik van hem wil. Hij heeft goed door wat ik vraag van mijn spelers."

????, ????! Steven Bergwijn ?? De aanvaller krijgt een basisplaats van Conte en bekroont die meteen met de openingstreffer in eigen huis ??#ZiggoSport #TOTWHU pic.twitter.com/LrJJjtpwlr — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 22, 2021

Ineens lijkt er dus weer perspectief voor Bergwijn, die het meestal moet doen met invalbeurten. Ajax meldde zich begin december al officieel voor de Nederlander en ook Sevilla en enkele Franse en Duitse clubs zouden hengelen naar zijn diensten, aldus Sky Sports. Een eventuele komst naar Ajax zou wel moeten samenhangen met het vertrek van David Neres. Deze week werd echter bekend dat de Amsterdammers Neres het liefst tot het eind van het seizoen willen behouden.

Bergwijn kwam dit seizoen over alle competities vooralsnog tot twaalf wedstrijden voor Tottenham. Het doelpunt tegen West Ham was zijn eerste van de huidige jaargang. In totaal kwam de voormalig PSV'er tot 63 wedstrijden voor Tottenham, waarin hij vijf keer het net wist te vinden en negen assists produceerde. Het contract van Bergwijn, die sinds begin 2020 in Londen speelt, loopt door tot medio 2025.