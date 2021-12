Barcelona-talent met nul interlands vergezelt Aboukhlal naar Afrika Cup

Donderdag, 23 december 2021 om 12:13 • Tom Rofekamp • Laatste update: 12:19

Bondscoach Vahid Halilzodzic van Marokko heeft zijn selectie voor de Afrika Cup bekendgemaakt. Abde Ezzalzouli (Barcelona) mag zich met nul interlands in de benen direct bewijzen op een eindtoernooi. De aanvaller vergezelt daarmee Souffian El Karouani (NEC) en Zakaria Aboukhlal (AZ) in de selectie; ook voormalig Eredivisie-speler Sofyan Amrabat (Fiorentina) is opgeroepen.

Ezzalzouli maakte op 30 oktober tegen Alavés zijn debuut in het eerste elftal van Barcelona. Daarna verdween Ez Abde niet meer uit de basiself van trainer Xavi. Hij kwam vooralsnog tot zeven wedstrijden, waarin hij één keer scoorde. Het was genoeg voor een definitieve uitverkiezing voor de Leeuwen van de Atlas op de Afrika Cup, zo bleek donderdag tijdens de bekendmaking van de 25-koppige groep.

Extremely proud! 2021 Africa Cup of Nations it is ???????? #DiMaMaghrib pic.twitter.com/lh0D6R1dk2 — Zakaria Aboukhlal (@ZAboukhlal) December 23, 2021

Linksback El Karouani is dit seizoen een belangrijke schakel in de basiself van NEC; Aboukhlal moet het voornamelijk doen met een reserverol bij AZ. In tegenstelling tot voormalig FC Utrecht- en Feyenoord-speler Amrabat blijft ex-Spartaan Abdou Harroui (Sassuolo) teleurgesteld in Italië achter. Harroui werd in september opgeroepen voor de WK-kwalificatieduels met Guinee-Bissau en Guinee, maar mocht daarin niet debuteren van Halilzodzic.

Het artikel gaat verder onder de video Payet bezorgt Marseille een 'joyeux Noël' | Marseille - Reims | Highlights Meer videos

Dat Hakim Ziyech (Chelsea) en Noussair Mazraoui (Ajax) niet tot de selectie voor de Afrika Cup behoren, mag geen verrassing meer heten. De twee leven al een tijdje op gespannen voet met bondscoach Halilzodzic, die ze 'een gebrek aan discipline' verwijt. Het eerste duel van Marokko op de Afrika Cup vindt plaats op 10 januari, wanneer het land het opneemt tegen Ghana in Groep C.

Aboukhlal reageert op de website van AZ verheugd op zijn uitverkiezing. "Dit is echt top", zegt de aanvaller. "Een van je dromen als je jong bent is om voor je land uit te komen op grote toernooien. Ik ben er dus heel blij mee. In Kameroen spelen we eerst tegen Ghana en die wedstrijd is gelijk heel belangrijk. Ik denk dat we ver kunnen komen. In de kwalificatie hebben we alles gewonnen en we hebben een goed team. Hopelijk kunnen we dat waarmaken."

De volledige selectie:

Doel: Yassine Bounou (Sevilla), Monir El Kajoui (Hatayspor), Anas Zniti (Raja Casablanca)

Verdediging: Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Sofiane Alakouch (FC Metz), Souffian El Karouani (NEC), Adam Masina (Watford), Sofian Chakla (OH Leuven), Samy Mmaee (Ferencváros), Ghanem Saïss (Wolverhampton Wanderers), Nayef Aguerd (Stade Rennes)

Middenveld: Aymen Barkok (Eintracht Frankfurt), Sofyan Amrabat (Fiorentina), Fayçal Fajr (Sivasspor), Azzedine Ounahi (Angers), Ilias Chair (Queens Park Rangers), Imran Louza (Watford), Selim Amallah (Standard Luik)

Aanval: Munir El Haddadi (Sevilla), Zakaria Aboukhlal (AZ), Abde Ezzalzouli (Barcelona), Sofiane Boufal (Angers), Ryan Mmaee (Ferencváros), Youssef En-Nesyri (Sevilla), Ayoub El Kaabi (Hatayspor).