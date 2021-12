‘Barcelona slaat Engelse aanval af en houdt Dembélé binnenboord’

Donderdag, 23 december 2021 om 11:52 • Tom Rofekamp • Laatste update: 11:55

Ousmane Dembélé wil zijn contract bij Barcelona toch verlengen, zo meldt Fabrizio Romano. De 24-jarige aanvaller kreeg naar verluidt in de afgelopen weken een lucratief voorstel van Newcastle United, maar geeft de voorkeur aan een langer verblijf in Catalonië. Barcelona heeft vertrouwen dat het in de komende dagen witte rook kan geven over de contractverlenging.

Lang leek het alsof Dembélé transfervrij zou vertrekken bij los Azulgrana. Het contract van de Fransman loopt medio 2022 af en Sport repte onlangs nog over een 'verloren zaak' wat betreft zijn aanblijven. Dembélé zou een flinke sprong willen maken in financieel opzicht en daardoor openstaan voor aanbiedingen van andere topclubs. De vleugelaanvaller heeft nu toch kenbaar gemaakt aan zijn zaakwaarnemer te willen bijtekenen tot 2024, aldus Foot Mercato.

Newcastle approached Ousmane Dembélé and his agents weeks ago to make a proposal - but the feeling is still optimistic for his contract extension with Barcelona. ?? #FCB #NUFC Barça are confident to reach the final agreement in the next days, and Xavi is pushing to keep Ousmane.