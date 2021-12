Feyenoord plaatst voormalig Eredivisie-smaakmaker op schaduwlijst

Donderdag, 23 december 2021 om 10:41 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:43

Filip Djuricic staat op een schaduwlijst van Feyenoord voor de nummer 10-positie, weet Feyenoord Transfermarkt donderdag te melden. De middenvelder, die momenteel onder contract staat bij het Italiaanse Sassuolo, staat volgens het doorgaans goed ingelichte twitteraccount 'vrij hoog' op de lijst. Djuricic, die eerder in Nederland onder contract stond bij sc Heerenveen, heeft nog een contract tot komende zomer bij de club uit de Serie A.

Djuricic is niet de enige middenvelder die wordt gevolgd door Feyenoord. Woensdagavond werd bekend dat de Rotterdammers een poging gaan wagen om Joey Veerman los te weken bij Heerenveen tijdens de komende transferperiode. Volgens Voetbal International heeft technisch directeur Frank Arnesen reeds een bod neergelegd in Friesland. Woensdagavond speelde Veerman met Heerenveen nog tegen Feyenoord (0-3 nederlaag).

De interesse in Veerman komt niet geheel uit de lucht vallen, daar Feyenoord afgelopen zomer ook al geïnteresseerd was. Toen hadden ook AZ, Rangers en Hellas Verona interesse. Heerenveen verlangde destijds circa acht miljoen euro. Eind juli noemde Veerman een overstap naar Rotterdam nog een 'goede stap'. Hij genoot van de zege die Feyenoord toen boekte op FC Drita (3-2) in de tweede voorronde van de Conference League. "De ambiance is natuurlijk geweldig. Ik heb een keer gescoord in De Kuip, tegen Feyenoord. Dat gaf wel een lekker gevoel", zei Veerman.

Een eventuele komst van Djuricic zou voor de Serviër een terugkeer in de Eredivisie betekenen. Tussen 2009 en 2013 droeg de aanvallende middenvelder het shirt van sc Heerenveen. Djuricic groeide in Friesland uit tot publiekslieveling en kwam in 99 wedstrijden 19 keer tot scoren. In april 2013 werd bekend dat hij voor zes miljoen euro de overstap zou maken naar Benfica, waarna hij via huurperiodes bij onder meer Southampton en Anderlecht in 2017 bij Sampdoria terechtkwam. Sinds 2018 staat hij onder contract bij Sassuolo.