Ex-Vitessenaar wilde gratis bij Chelsea spelen: ‘Was letterlijk aan het huilen’

Donderdag, 23 december 2021 om 10:14 • Tom Rofekamp • Laatste update: 10:18

Charly Musonda Jr. heeft het moeilijk met zijn aanstaande vertrek bij Chelsea. Na tien jaar moet de door blessures geplaagde aanvaller komende zomer weg bij the Blues. Musonda, die tussen 2018 en 2020 op huurbasis voor Vitesse uitkwam, bood trainer Thomas Tuchel zelfs aan om gratis voor de Londenaren te blijven spelen.

Chelsea nam Musonda in 2012 over van Anderlecht voor een bedrag van 2,5 miljoen euro. De Belg gold destijds als absoluut toptalent. Musonda werkte zich via de Onder 21 en een huurperiode bij Real Betis omhoog richting het eerste elftal, waar hij in augustus 2017 zijn debuut maakte. Het talent werd nog niet rijp geacht voor een basisplaats en werd daarom op huurbasis naar Celtic en Vitesse gestuurd. Bij de Arnhemmers scheurde Musonda echter meteen zijn kruisband af. Ook zijn tweede seizoen in Nederland werd door blessures getekend, waardoor hij in totaal tot slechts vier duels kwam.

Terug in Londen speelde Musonda nog twee duels bij de Onder 23 van Chelsea, in het najaar van 2020. Daarna raakte de dribbelaar wederom geblesseerd. Gesprekken met Tuchel en technisch directeur Petr Cech over zijn deze zomer aflopende contract richtten niets uit, zo vertelt Musonda in The Beautiful Game Podcast. “Na die gesprekken wist ik: oké, ik moet binnenkort vertrekken, er is niets wat ik kan doen. Ik was letterlijk aan het huilen de dagen daarna."

Musonda bood aan om kosteloos voor de club te spelen. “Ik sprak met de manager en zei dat ik gratis voor Chelsea wou uitkomen, dat het contract geen probleem was. En als ik het goed deed konden we praten over een eventuele verlenging. Het ging voor mij niet om het geld, het ging om of ik goed genoeg was voor Chelsea of niet.” Momenteel traint Musonda met de Onder 23 van de club. Tuchel heeft hem niet opgenomen in zijn selecties voor de Premier League en de Champions League. Musonda speelde sinds zijn komst van Anderlecht zeven duels in het eerste van Chelsea.